В Краснодарe пассажиры трамвая подрались из-за отказа одного из них надевать маску

В транспорте возник конфликт

В Краснодаре передрались пассажиры трамвая. Все произошло из-за того, что в салон вошли молодые девушки. Но обе наотрез отказались надевать медицинские маски. И даже наоборот, начали давить на ущемление своих прав. Кондуктор увещевала их добрые полчаса, пока у пассажиров не лопнуло терпение.

Сейчас вагоновожатым и водителям предписано не продолжать движение по маршруту, если в салоне есть хотя бы один пассажир без средства индивидуальной защиты.

На девушек без масок насели уже остальные пассажиры. Но те лишь включили камеры мобильных телефонов и начали фиксировать все на видео. Началась драка, посыпались оскорбления.

- Так, все, мы вызываем полицию, - вмешалась в конфликт уже вагоновожатая, покинув свой пост за рулем. - Заплатите 1,5 тысячи рублей штрафа.

К слову, правоохранители предупреждают, что, помимо нарушения режима повышенной готовности, во время которого предписано ношение масок в общественных местах, участники конфликта в трамвае могут быть наказаны и за увечья и оскорбления в адрес друг друга.

- Если гражданин считает, что его права были нарушены или ему были нанесены телесные повреждения, он имеет право обратиться с заявлением в полицию, после чего будет проведена проверка и принято законное процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по городу Краснодару.

Напомним, более 50 мониторинговых групп проверяют заведения и общественный транспорт Краснодара. Всего с 30 октября в краевом центре выписано 1762 протокола за нарушение антиковидных мер.