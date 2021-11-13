Более 50 мониторинговых групп работают в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Более 50 мониторинговых групп проверяют заведения и общественный транспорт Краснодара. Всего с 30 октября в краевом центре выписано 1762 протокола за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Для контроля соблюдения режима повышенной готовности задействованы сотрудники полиции, казаки, работники администрации города. Главная цель — не допустить резкого роста заболеваемости, сохранить жизнь и здоровье горожан и наших гостей, — отметил заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

Общественный транспорт Краснодара проверяют 20 мобильных групп. Всего с 390 октября в городе проверены почти 9 тысяч средств. В сфере общественного питания рейды посетили более 42 тысяч заведений.

В городе ежедневно проводится дезинфекция транспорта и общественных мест.

Напомним, предъявлять QR-коды в досуговых местах региона теперь необходимо до 21 ноября. А обязательную вакцинацию от COVID-19 накануне ввели для лиц старше 60 лет.