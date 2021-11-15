В Краснодаре еще один пассажир устроил скандал в трамвае из-за требования надеть маску

Мужчина категорически не хотел надевать средство защиты, хотя его просили и кондуктор, и пассажиры. Фото: Анастасия БАРБАШ

После того как в Краснодаре ужесточили масочный режим, в общественном транспорте пассажиров с повязкой на лице стало больше. Отсутствие средства защиты на лице бьет не только по здоровью, но и по кошельку - во время рейдов нарушителей штрафуют. Правда, не все хотят соблюдать действующие правила. Накануне пассажиры трамвая подрались из-за отказа одного из них надевать маску. А спустя сутки очередной противник масок устроил скандал в общественном транспорте.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось в трамвае, который следовал по маршруту №21. На одной из остановок зашел мужчина в очках. Когда он сел на свободное сиденье, к нему подошла кондуктор и вежливо попросила надеть маску. По новым правилам, сотрудник КТТУ не может принять оплату у пассажира, пока на его лице не появится повязка. Вот только сам мужчина решил устроить скандал - он наотрез отказался выполнять требование.

- Покажите мне документ, где сказано, что я обязан носить маску? - то и дело повторял пассажир.

Кондуктор пыталась объяснить, что без маски она не имеет права его «обилечивать», и, соответственно, мужчина не может проехать. А он, в свою очередь, мотивировал свое поведение тем, что у кондуктора нет никаких полномочий заставлять его надевать маску.

Все это время трамвай стоял - продолжить движение водитель не мог, поскольку в любой момент может зайти контролер. Да и все происходящее снимают камеры видеонаблюдения. Уговоры других пассажиров тоже не помогли разрешить ситуацию.

Один из молодых людей, который ехал в вагоне, во время разгоревшегося конфликта выбежал в аптеку и купил бунтарю новую упакованную одноразовую маску.

- Вот, держите, если вдруг переживаете за стерильность повязок в трамвае. Эту я купил только что в аптеке, - протянул парень маску мужчине.

Нехотя пассажир все же надел средство защиты. Вагон, простояв чуть меньше получаса, продолжил движение, но ненадолго задержал другие вагоны, следующие следом за ним.

Как только мужчине продали билет, он тут же спустил маску на подбородок. И заставить его вернуть повязку на нос уже не удалось.

Напомним, более 50 мониторинговых групп проверяют заведения и общественный транспорт Краснодара. Всего с 30 октября в краевом центре выписано 1762 протокола за нарушение антиковидных мер.

- Мы усилили работу мобильных групп. Сотрудники патрулируют общественные места — скверы, парки, площади города, — сообщал ранее начальник управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко. - В основном они проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями Краснодара о необходимости соблюдать меры предосторожности против коронавирусной инфекции: надевать маски в общественных местах и транспорте, выдерживать социальную дистанцию.

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