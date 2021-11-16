Кубанский борщ: традиционное блюдо жителей юга назвали самым популярным в России

Кубанский борщ любят гурманы по всей России. Фото: Тимур ХАНОВ

Он стал визитной карточкой Краснодарского края. Его любят все от мала до велика. Он имеет множество рецептов приготовления, но только один - настоящий. Он вобрал в себя всю гостеприимность и теплоту южного региона. А недавно стал победителем федерального конкурса гастрономических брендов «Вкусы России». Кубанский борщ – блюдо, рожденное на юге России, но популярность которого давно перешла границы региона и страны.

Борщ на Кубани начали «собирать» в станицах с незапамятных времен. По его вкусу и цвету судили о домовитости и мастерстве хозяйки. Секреты приготовления традиционного супа передавались из поколения в поколение. Для наваристого борща использовали не винегретную свеклу, а специальную, с белыми прожилками. Она не такая сладкая и дает правильный оттенок – от золотистого до красно-рыжего. Сало для борща брали старое, выдержанное, а измельчали вместе с чесноком. Капусту использовали только свежую, а бульон насыщали всевозможной зеленью с грядки. Готовить борщ не боялись в больших количествах – на второй день вкус получался насыщеннее и глубже.

В настоящий борщ кладут почти 20 ингредиентов. Среди них всем известные овощи - картофель, морковь, свекла, перец, чеснок. Для наваристого бульона отваривают свинину на косточке, а для придания копченого вкуса закидывают чернослив.

Берем для классического борща:

Полкилограмма свиного мяса с косточкой и жирком

Картофель – 5-8 шт.

Свекла – 1 шт.

Репчатый лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Горький перец – 1 шт.

Капуста белокочанная – 0, 5 кг

Дробленные помидоры или томатный сок – 400 мл

Корень петрушки или пастернака

Чеснок – 3-4 зубчика

Сало – 50 граммов

Лавровый лист

Перец молотый

Чернослив по вкусу

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