Курорты Краснодарского края не закроют на зиму из-за коронавируса

Доступными останутся и горнолыжные склоны

Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжат действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия - работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному. Благодарен всем жителям и гостям, кто уже привился, - сказал Кондратьев.

В крае продолжают действовать ограничения. Посещать рестораны, кафе и торговые центры на курортах можно только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. В Краснодарском крае также сохраняется масочный режим, в общественных местах необходимо находиться с повязкой на лице. А массовые мероприятия запрещены.

Ранее на Кубани ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Медики отмечают, что только прививки помогут сдержать рост заболеваемости и победить инфекцию.

Напомним, в Сочи будут работать 30 зимних пляжей. Территории организуют для прогулок, занятий спортом, развлечений.

Тем временем в Краснодарском крае каждый день фиксируют новые рекорды по случаям COVID-19, также выросла и смертность. По данным на 16 ноября за сутки в больницы попали 636 человек.

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