«Рожу ему сына»: знойная казачка беременна от популярного шефа Ивлева

Валерия Ивлева находится на 4 месяце беременности. Фото: valeriya__ivleva

Валерии - 29, Константину - 47. Он - известный повар и телеведущий популярных шоу "На ножах" и "Адская кухня", она - модель и выпускница журфака МГУ. Красивая история любви. И такое необычное знакомство: они встретились на продуктовом рынке, когда Валерия выбирала черешню.

- Я стояла и тихонечко ела грязную черешню с лотка и тут мне подружка говорит – смотри, на тебя шеф Ивлев смотрит! – неоднократно рассказывала девушка.

Их отношения развивались стремительно: путешествия, дорогие подарки, частые появления на популярных шоу. Но перед этим Валерии пришлось пережить шквал негатива в свой адрес: девушку то и дело называли разлучницей и обвиняли в том, что именно из-за нее распался брак шефа Ивлева.

Константин старше жены на 18 лет. Фото: valeriya__ivleva

Но новоиспеченная пара шла наперекор общественному мнению. И спустя два года после знакомства, 14 февраля, Валерия и Константин сыграли шикарную свадьбу. Торжество прошло на родине невесты - в кубанской станице Тамань. Праздник в казачьем стиле гремел на всю округу: гостей развлекали артисты популярного фолк-коллектива африканских казаков. Праздник не обошелся без традиционного выкупа невесты и венчания. Также известно, что пара расписалась в краснодарском Дворце Бракосочетания № 1.

Константин Ивлев загатил шикарную свадьбу в казачьем стиле. Фото: ivlevchef

Спустя 8 месяцев молодая супружеская пара объявила радостную новость: они ждут ребенка. Валерия находится на 4-м месяце беременности.

- Дорогие, хочу теперь поделиться с вами лично на своей страничке! Мы ждём малыша! Это наш долгожданный и осознанный ребёнок! Он появится в абсолютной любви! Мой @ivlevchef потрясающий отец! А теперь ещё и многодетный отец! - поделилась новостью Валерия на своей страничке в Instagram.

Напомним, что Валерия - вторая жена именитого шефа. В 2020 году он развелся с первой супругой Марией, с которой прожил 23 года. Причиной разрыва стала измена Константина. Бывшая жена узнала это спустя два месяца - ей прислали видеоподтверждение. Мария, не раздумывая, подала на развод и назвала Валерию недостойной женщиной. От первого брака у Ивлева двое детей: 21-летний Матвей и шестилетняя Маруся.

Валерия Ивлева ждет ребенка от именитого шеф-повара. Фото: valeriya__ivleva

- Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину. Ниже плинтуса упал! - разъяренно комментировала тогда случившееся бывшая жена Константина.

Сегодня Константин Ивлев снова - счастливый муж. Он души не чает в своей новой избраннице. Ради нее он даже похудел на 22 килограмма.

- Девочка моя! Люблю и... очень люблю, - то и дело сыплет приятными словами суровый шеф Ивлев под фотографиями своей молодой супруги.

Несмотря на свое интересное положение, Валерия продолжает участвовать в съемках, активно ведет блог, делится с подписчицами секретами своей красоты, а еще она запускает для девушек марафон, который, по словам самой Валерии, поможет участницам стать стройными и уверенными в себе.