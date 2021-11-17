«Виктор Гаврилович, уходите, а мы вас проводим»: бессменного худрука Кубанского казачьего хора попросили с поста из-за скандала

Скандал вокруг Кубанского казачьего хора разгорается. Сначала появилась новость о том, что знаменитый коллектив хотят поделить на части и отделить балет от вокалистов.

Одним из тезисов известной, но анонимной петиции стала «семейственность» в руководстве хора. Маэстро Виктора Захарченко обвиняют в том, что он устроил на работу в государственное бюджетное учреждение своих родственников, а заместителем генерального директора назначил своего внука и тезку Виктора Захарченко (младшего). Кстати, знаменитую фамилию молодой человек взял сам, так как он сын средней дочери худрука хора.

- Люди, которые работают в хоре, боятся высказать свою позицию. Идет насильственное, грубое внедрение внука Виктора Гавриловича в Кубанский казачий хор. Тёти, дяди, отчим и все родственники Захарченко, работающие в хоре, прекрасно видят, что Виктор (младший), как инородное тело в этом коллективе. Невоспитанный молодой человек, который позволяет себе даже ругаться матом на уборщиц, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Кубань» Владимир Биляш, экс-солист Кубанского казачьего хора.

- Балет мы не отдадим и будем отстаивать, - добавил певец.

Автор петиции решил остаться анонимным, действующие артисты коллектива на контакт не идут. В эфире программы «Шкала правды» Виктор Захарченко (младший) высказал официальную позицию руководства творческого коллектива в отношении этого «документа».

- В течение этого месяца ведётся саботаж против развития Кубанского казачьего хора. А лидера этого движения и не видно. Я думаю, что правда восторжествует и тайное всегда становится явным. И мы узнаем, кто является вредителем старейшего национального коллектива России, - пояснил Виктор Захарченко (младший).

Один из немногих в крае, кто не постеснялся выразить свое отношение к проблеме – заслуженный артист России Виктор Сорокин, который был ведущим солистом, но покинул коллектив сразу после назначения Захарченко (младшего) на должность руководителя.

- Я считаю и считал, что новая политика руководства хора несет разрушительный характер как для самого коллектива, так и для его поклонников. Об этом Виктору Гавриловичу не говорят, так как бояться его реакции, авторитетного статуса и из уважения к его преклонному возрасту, - высказал свое мнение в эфире радио «КП» – Краснодар» Виктор Сорокин, заслуженный артист России.

Петицию против изменений структуры Кубанского казачьего хора подписали почти 2,5 тысячи человек.

- Очень бы хотелось попросить Виктора Гавриловича уйти на пенсию! Виктор Гаврилович, уходите, а мы вас проводим. Маэстро - человек заслуженный. Но он уже все заслужил, - заявил в прямом эфире радио "КП" экс-солист ККХ Владимир Биляш.

Напомним, региональный минкульт тоже выступил против решения руководства хора, назвав его необдуманным. В ведомстве считают, что это может нарушить целостность великого творческого коллектива, привести к раздробленности, внести дисбаланс в концертные программы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Кубанском казачьем хоре разразился скандал. И вот почему

Известный на весь мир коллектив затеял реорганизацию (подробнее)