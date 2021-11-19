Из Краснодара в Кабардино-Балкарию: таинственно исчезнувших сестер-школьниц искали больше суток

Сестры-погодки ушли из дома под покровом ночи. Фото: архив "КП"

Исчезновение двух школьниц подняло по тревоге полицейских и следователей. 14-летняя ученица 8-го класса и ее старшая сестра пропали 15 ноября при загадочных обстоятельствах. Около двух часов ночи они оделись и ушли из квартиры в Краснодаре. Мама девочек, не обнаружив их дома, сразу же обратилась в полицию с просьбой найти дочерей. Женщина заявила, что телефоны обеих дочерей отключены. Раньше за ними такого не наблюдалось.

- Сообщение от матери пропавших девочек поступило после 30 минут после их ухода, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось, подростки не состояли на учете в полиции и не были склонны к побегам.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа полиции и представители следкома. Детей искали всю ночь в Краснодаре и окрестностях, расширив поиск до соседнего региона. Сестер нашли только на следующий день вечером.

- Девочки добрались до Кабардино-Балкарии, - отмечает источник. – Они находились у дальних родственников. В их отношении не было совершено никаких противоправных действий.

В итоге поиски закончились благополучно. Потеряшек передали родителям.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в торговом центре Краснодара пропала 14-летняя девочка. Родители ждали ее домой вечером, но она так и не объявилась. На поиск ребенка организовали шесть поисковых групп. Как выяснилось, ночь школьница провела у своей подруги.

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