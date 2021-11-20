Без отца остались три дочери: экскаваторщика засыпало грунтом при работах в Новороссийске

При обрушении земли погиб экскаваторщик. Фото: my_borisovka_23

Константин жил со своей семьей в селе Борисовка под Новороссийском. С женой Марией воспитывал троих дочерей, одна из которых ходит в школу, а две совсем еще крохи – три и один год. 17 ноября он рыхлил грунт для строительства подпорной стенки морского терминала. Работы проводились по заданию Каспийского трубопроводного консорциума генеральным подрядчиком «Велесстрой». В какой-то момент грунт обвалился, а под землей оказалась машина и сам Константин. На место происшествия вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. Он оказался заживо погребенным под грудой породы.

Константин был в кабине экскаватора, когда обрушилась земля. Фото: nvrsk_new

- Ему было 34 года. Соседи знали его как хорошего семьянина и человека. Друга, который всегда придет на помощь. Костя был опытным экскаваторщиком, - рассказал «КП»-Кубань» местный житель Юрий. – Жена сейчас держится, но у нее, понятное дело, слабо получается.

Гибель Константина всколыхнуло все село. Люди организовали сбор помощи семье и переводят деньги. Похороны Константина пройдут 22 ноября, в понедельник.

Тем временем следователи проводят доследственную проверку после ЧП.

- Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия. После проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Адыгее мужчина погиб на стройплощадке

На него упала стрела грузового автомобиля-манипулятора (подробности)