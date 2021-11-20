В Краснодаре из-за пассажиров-антимасочников сняли с маршрута трамвай

Видео с камер наблюдения передано полицейский. Фото: пресс-служба КТТУ

В Краснодаре произошел очередной конфликт пассажиров общественного транспорта с кондуктором. В полдень 20 ноября в первый вагон трамвая, следовавшего по 8 маршруту на конечной остановке «ХБК» вошла компания из 10 человек. Пассажиры сразу же вступили в перебранку с билетером, отказавшись надевать маски. У кондукторов на этот случай есть строгое указание – либо пассажир покидает транспорт, либо трамвай никуда не едет. К сожалению, в последнем случае страдают интересы других людей, которые торопятся по своим делам.

- Трамвай № 8 закрыл первую и третью двери, объявляя, что посадки нет, выход только через вторую дверь. Кондукторы не пускали людей в вагон, севших ранее пассажиров никто не выгонял. По громкоговорителю объяснили, что состав никуда не едет из-за людей, отказавшихся надеть маски – рассказали люди, которым не повезло оказаться в этом момент в «восьмерке».

Происходящее очень похоже было на заранее спланированную акцию. Очевидцы недоумевали почему из-за упрямства «антимасочников» парализуется движение общественного транспорта. За остановившимся трамваем выстроилась вереница других.

В итоге, было решено снять состав с маршрута и отправить в Восточное трамвайное депо, где скандалистов уже ждали сотрудники полиции.

- Все произошедшее в салоне трамвая снято на камеры видеонаблюдения, установленные в салоне трамвая. В настоящее время на нарушителей составляют протоколы об административных нарушениях, - прокомментировали «КП»-«Кубань» в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Это уже не первый демарш пассажиров, которые не желают следовать антиковидным мерам и надевать в общественных местах средства защиты органов дыхания. В середине ноября пассажиры краснодарского трамвая подрались из-за отказа одного из них надевать маску.

А в трамвае маршрута № 21 мужчина бурно отреагировал на просьбу билетера надеть повязку, иначе он не сможет продать ему билет. Увещевать несогласного пришлось всем пассажирам.

Напомним, более 50 мониторинговых групп проверяют заведения и общественный транспорт Краснодара. Всего с 30 октября в краевом центре выписано 1762 протокола за нарушение антиковидных мер. Часть материалов уже переданы в суды для дальнейшего разбирательства.