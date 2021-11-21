QR-коды теперь требоваться будут везде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусные ограничения в Краснодарском крае ужесточили. Соответствующие изменения в постановление в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионе внес губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это связано с ухудшением ситуации по COVID в регионе. По последним данным, подтверждено 989 новых случаев коронавируса в 43 муниципалитетах. Среди заболевших - 82 ребенка в возрасте от двух месяцев. На лечении в госпиталях находится 5644 человека – эта цифра также близка к максимуму третьей волны, когда на борьбу с вирусом были брошены практически все медицинские учреждения края. «КП» - Кубань» рассказывает, какие коронавирусные ограничения начнут действовать в Краснодарском крае с 22 ноября 2021 года.

Итак, режим повышенной готовности был продлен до 18 января 2022 года. А это значит, что сохраняются все ранее введенные вирусные ограничения, некоторые меры ужесточили.

- Вводим дополнительные ограничения с 22 ноября, которые позволят остановить рост заболеваемости, – заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Так, посещение всех предприятий сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли теперь возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе. Такая мера действует на всей территории региона. Исключение составляют лишь магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Торговых точек в формате "у дома" это тоже не касается. Кроме того, если вы собираетесь брать обед на вынос, тогда QR-код у вас не потребуют.

Кстати, теперь наличие прививки нужно даже для посещения парикмахерских, ателье, пунктов проката, ремонтных мастерских. QR-коды будут нужны и для тех, кто собирается попасть в торгово-развлекательные комплексы и центры, в том числе многофункциональные.

Во всех остальных случаях QR-коды в Краснодарском крае сегодня нужны всем и везде. Фитнес-центры, спортзалы и бассейны на Кубани можно посещать только с подтвержденной прививкой.

Кроме того, ввели и послабления. В крае открыли театры, музеи и возобновили спортивные мероприятия. Однако посещать их смогут только люди с кодом.

Кинотеатры также возобновляют показы фильмов с 22 ноября, правда, с 50% заполняемостью залов. От посетителей будут требовать маски и QR-коды.

Кроме того, улица Красная в Краснодаре не будет пешеходной как минимум два ближайших месяца. Власти города считают, что это поможет остановить распространение коронавирусной инфекции.