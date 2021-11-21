Михаил Зубов не сумел победить коронавирус. Фото: СОЦСЕТИ

Умер краснодарский актер Михаил Зубов. Его не стало на 43-м году жизни. Об этом сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина.

- Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, - написала Елена на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а позднее добавила. - Этого не должно было быть! Это так неправильно и несправедливо... Если я когда-нибудь все-таки сниму этот фильм, я посвящу его тебе! Мы тебя не забудем! Наташенька, Артем, держитесь.

Артист последние недели своей жизни боролся с серьезным заболеванием. По словам коллег, он лежал в реанимации с ковидом. Болезнь протекала у актера в очень тяжелой форме. Врачи назначили ему интенсивную терапию, но организм победить коварную инфекцию так и не смог.

- Я в раздрае. В шоке. Подавлен... Мы вместе снимались, жили в одном вагончике. Юморили, импровизировали, мечтали о совместных ролях в кадре... Прощай, мой партнер, друг и человек. Увидимся! - написал в Instagram его коллега, актер Евгений Гудков.

Михаил Зубов окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее стал выпускником школы актерского мастерства «Артанде». Его дебют в кино состоялся в 2018-м. Зубов известен по ролям в сериалах «Воронины», «Лихач». Из последних работ артиста - роль в ленте «Капкан для монстра». Зубов также известен по игре в фильме «Тренер» Данилы Козловского.

У артиста осталась супруга Наталья. О том, когда состоится прощание, пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что умер Станислав Сальников – бывший актер театра Драмы Краснодара. Причиной смерти также стал коронавирус. Об этом сообщил друг артиста Валерий Блохин.

«Комсомолка» приносит соболезнования семье актера.

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