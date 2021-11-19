Оперный певец, судья, митрополит и Герой России: кто из знаменитостей умер от коронавируса в Краснодарском крае

Опасный вирус не щадит никого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус продолжает свирепствовать на Кубани. Каждый день число новых случаев заражения - очередной рекорд. Жертвами опасного вируса ежесуточно становятся больше 60 человек. COVID косит без разбора - актеров, певцов, чиновников, судей. Привилегий нет ни у кого. Из жизни ушли многие выдающиеся личности, чьи имена стали частью истории края и страны. Каждый из них был заметной, а иногда и знаковой фигурой своего времени. «Комсомольская правда» - Кубань» вспоминает тех, кто стал жертвой коронавируса.

Заместитель главы Горячего Ключа Николай Батманов, 53 года

Он скончался летом 2020 года. Как рассказали в администрации города, в конце июля сотрудник получил положительный тест на коронавирус. Сразу после этого его госпитализировали в краевую инфекционную больницу. Там он проходил терапию, однако вылечить чиновника не удалось. В августе Николай Батманов скончался.

Николаю Батманову было всего 53 года. Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, 79 лет

Печальная новость стала известна 8 августа 2020 года. Умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру - Николай Васильевич Кириченко. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. По всей видимости, нагрузка на организм была такой большой, что справиться с инфекцией не удалось, хотя врачи назначили интенсивную терапию.

Митрополит Исидор ушел из жизни на 79 году жизни Фото: mitropoliakuban.ru

Более того, коварная инфекция унесла жизнь личного секретаря митрополита и его родного брата, протоиерея Владимира Кириченко. Его не стало на 76-м году жизни.

Протоиерей Владимир Кириченко скончался 17 августа. Фото: mitropoliakuban.ru

Позже стало известно - жертвой COVID стала и сестра покойного митрополита Исидора монахиня Мария (Кириченко), которая была в тяжелом состоянии в больнице.

Сестра покойного митрополита Исидора монахиня Мария (Кириченко) также скончалась от коронавируса. Фото: mitropoliakuban.ru

Начальник полиции Белоглинского района Евгений Сивицкий, 45 лет

От коронавируса скончался и руководитель отдела МВД в Белоглинском районе. О его смерти стало известно 9 августа 2020-го. По словам врачей, у полицейского выявили коронавирус, который очень быстро дал серьезные осложнения. Врачи делали все возможное, но организм не выдержал такой нагрузки.

Евгений Сивицкий. Фото: bgvesti.ru

Заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян, 35 лет

27 июня ушел из жизни заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян. Ему было всего 35 лет.

Эдуард Казарян окончил Краснодарский музыкальный колледж им. Римского-Корсакова и консерваторию Краснодарского государственного института культуры и искусств. Три года жил в Германии, работал в Государственной Берлинской опере.

Эдуарду Казаряну было всего 35‬ лет.

Экс-глава Белореченского района Иван Имгрунт, 59 лет

В конце октября 2020 года не стало и известного политика, бывшего главы Белореченского района Ивана Имгрунта. В больницу с ковидом он попал за месяц до смерти. В это время он был в Питере, потом, когда коронавирус стал развиваться, его госпитализировали в одну из петербургских клиник. На фоне COVID у него случился острый тромбоз - cпасти политика не смогли.

На фоне COVID у него случился острый тромбоз.

Телерадиоведущий Андрей Большов, 49 лет

В ноябре стало известно, что от коронавируса умер стилист и телерадиоведущий Андрей Большов. Болезнь развивалась стремительно, в конце октября стилиста перевели в реанимацию с большим поражением легких, с 31 октября он был подключен к аппарату ИВЛ. 3 ноября Большова перевели из первой городской больницы в ККБ №2. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Андрей Большов - постановщик всех конкурсов красоты в Краснодаре.

Председатель анапского районного суда Андрей Фомин, 52 года

В ноябре 2020 года в госпитале от последствий заражения коронавирусом умер действующий председатель анапского районного суда Андрей Фомин. В тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц Краснодара. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но безрезультатно.

Председатель райсуда Анапы Андрей Фомин.

Герой России Вячеслав Палагин, 52 года

Большой утратой стала смерть Героя России Вячеслава Палагина. Он был военным летчиком, боевым офицером. Закончив военную службу, включился в казачье движение, работал заместителем главы Центрального внутригородского округа Краснодара. Однако коронавирус не пощадил и его.

Два года назад "Комсомолка" рассказывала о подвиге вертолетчика, за который ему была вручена высшая награда страны.

«Братишка». В годы «второй чеченской» такой позывной десантники дали вертолету командира экипажа Ми-8 майора Палагина. Часто в критической ситуации они просили прийти на помощь именно эту вертушку. В 1999 году он под огнем чеченских боевиков смог эвакуировать с поля боя 18 раненых военных. Позже в условиях отсутствия площадки для посадки в горах его вертолет висел в течение 17 минут над пропастью, пока все наши разведчики не оказались на борту винтокрылой машины. А летом 2002 года Сергей Палагин спас людей во время наводнения в регионах Северного Кавказа.

Известный журналист Виктор Анфиногенов, 79 лет

2 ноября 2021 года ушел из жизни известный кубанский журналист, спортивный обозреватель Виктор Анфиногенов. Несмотря на тяжелую болезнь и инвалидное кресло, Виктор Тимофеевич продолжал писать на любимую тематику. Однако победить коронавирус не смог.

Виктор Анфиногенов.

Профессор КубГУ Владимир Черный, 75 лет

Владимир Иванович скончался 3 ноября 2021-го. Он также болел коронавирусом. Осложнения, которые возникли во время борьбы с инфекцией, оказались фатальными.

Владимир Черный был заслуженным деятелем науки Кубани. Фото: kubsu.ru

Актер театра Драмы Краснодара Станислав Сальников, 73 года

Бывший актер театра Драмы Краснодара Станислав Сальников также стал жертвой коронавируса. Об этом сообщил друг артиста Валерий Блохин. Увы, врачи боролись за жизнь талантливого краснодарца, но COVID оказался сильнее...