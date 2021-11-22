Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 ноября 2021 года: в регионе начали действовать новые ковидные ограничения

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 ноября 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Существенных изменений в статистике заболеваемости и смертности в Краснодарском крае, к сожалению, нет. Всю последнюю неделю врачи наблюдали за тем, как растет число новых случаев. За 1000 не перевалило, однако такого количества положительных тестов ежесуточно медики ранее не фиксировали. Чего говорить, даже в локдаун такого не было. По-прежнему сохраняется рекордно высокая смертность - на 22 ноября снова зарегистрировано 69 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом.

Чтобы сдержать дальнейший рост заболеваемости, власти региона приняли решение продлить режим повышенной готовности и ужесточить ковидные меры. Помимо масочного режима, который сохраняется в регионе, с 22 ноября вводят повсеместно QR-коды. Предъявлять их теперь необходимо в заведениях общепита, ТЦ, парикмахерских, бассейнах, фитнес-клубах и оздоровительных центрах. Также без документов о вакцинации или перенесенного заболевания не пускают в кино, театры и музеи.

КОНКРЕТНО

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Коронавирус в Анапе 22 ноября 2021

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Коронавирус в Геленджике 22 ноября 2021

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Коронавирус в Туапсе 22 ноября 2021

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Коронавирус в Ейске 22 ноября 2021

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