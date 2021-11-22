Дворняжка-иностранка: бродячей собаке с Кубани нашли хозяев в Бельгии

Добрая Карамелька смогла растопить сердце новых хозяев. Фото: druzhok_gulkevichi

Одинокая жизнь для бродячей собаки Карамельки заканчивается. Миниатюрную дворняжку с умными глазами из Гулькевичей забирают в Бельгию. Теперь у нее будут заботливые хозяева, свой дом, угощения и много любви. Долгое время ласковая и добрая малышка жила на улице, пока ее не подобрала местная зоозащитница.

- Я давно заметила Карамельку и хотела ей помочь, но не было такой возможности, потому что было много других хвостиков на попечении, - рассказала «КП» - Кубань» Кира. - Как только освободилось место на передержке, я забрала Карамельку с улицы, отвезла на стерилизацию и определила на передержку. У меня есть знакомая девушка из Бельгии, которая помогает пристраивать туда собачек. Благодаря Милле Карамелька нашла свой дом в городе Бирзель.

Карамелька доберется до Бельгии к воскресенью. Фото: druzhok_gulkevichi

Одного желания оказалось мало. Карамелька готовилась к длинной дороге три месяца. Ей нужно было поставить прививки, чип и сделать паспорт. Кира признается, что денег на все это не хватало, но вместе с неравнодушными людьми она смогла оформить нужные документы.

- Сейчас Карамелька находится в Краснодаре, потом ее отвезут на машине в Москву, в Бельгии она будет уже в воскресенье, 28 ноября, - делится Кира.

Будущая хозяйка Карамельки работает медсестрой. Она купила дом, и теперь будет обживать его вместе с четвероногим другом с Кубани.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что кошка, которую хотели усыпить сотрудники сочинского супермаркета, нашла семью. Мусю забрала жительница Адлера.

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