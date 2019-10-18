Кошка, которую хотели усыпить сотрудники сочинского супермаркета, нашла семью

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-18T12:34:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще несколько дней, и от Муси бы избавились. Сотрудники супермаркета в Сочи, к которому прибилась кошка, дали зооволонтерам неделю, чтобы пристроить ее. Иначе пригрозили Мусю усыпить, мол, в продуктовом магазине не должно быть животных.

- Муся стерилизованная, обработанная от паразитов, ей сделана специальная сыворотка от вирусов, - рассказывали волонтеры.

После того, как мы опубликовали историю Муси на сайте «КП»-Кубань», откликнулась девушка по имени Жанна – она живет в Адлере и решила забрать кошку.

- Мусю мы должны были привезти домой к Жанне, но девушка сказала, что сама ее заберет, - рассказывают в сочинском центре помощи животным «Мягкие сердца». – Когда она приехала за кошкой, Муся тут же к ней подошла, дала себя погладить и даже запрыгнула на руки к Жанне. А уже по пути в новый дом Муся сидела на панели авто и громко мурчала. Она очень активная и бесстрашная кошка – ничего не боится, любит, когда ее тискают и окружают вниманием.

Муся, которую хотели усыпить в Сочи, нашла семью и едет в новый дом.

А в новой семье обещают Мусю любить и баловать!

Кстати, за пару дней до того, как Мусю забрали с территории супермаркета, перед магазином остановилась машина, открылась дверь и из нее выкинули рыжую кошку- подростка.

- Все это было на глазах у многих людей, - рассказывают зооволонтеры. – Кошку выбросили, как игрушку. Она ухоженная, с ошейником. Мы ее отвезли на стерилизацию, через несколько дней уже заберем из клиники, а пристроить ее некуда. Поэтому теперь ищем семью нашему новому подопечному – рыженькой кошке.

Остановилась машина и из нее выкинули эту кошку: животному ищут новый дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пнули и сломали позвоночник: в Сочи ищут семью для кошки, которая не может сидеть

О судьбе трехцветной кошки, которую назвали Умкой, зооволонтеры узнали от пожилой жительницы Адлера. Женщина позвонила им и сообщила, что подобрала животное на улице. - Кошка сидела на тротуаре, мимо проходили два парня и один из них сильно пнул ее, - рассказывала волонтерам женщина. - Мне стало жалко кошку, я ее забрала к себе, но с ней что-то не так - она не ходит, не встает и не может поднять голову. А ведь еще несколько дней назад я видела, как она бегала по улице (продолжение)

КСТАТИ

Опускали в кипяток и издевались: кошка, оставшаяся без лап, нашла новую семью и завела Instagram

Рыжей Злате всего два года и половину из них она провела в борьбе за жизнь. Еще подростком кошку нашли на улице в Новороссийске в ужасном состоянии – ее задние лапы были сильно повреждены, и она не могла ходить. Лишь жалобно скулила под машинами, куда кое-как перебиралась на передних лапках, чтобы ее никто не тревожил (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU