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Общество24 ноября 2021 15:05

Вода не беда: что стало с районом Краснодара, в котором тонули дома после каждого дождя

После публикации “Комсомолки” жителям улицы Гудима пообещали построить насосную станцию
Юлия ЧУБАКОВА
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Жителей Гудимы не затопило после ночного дождя

Жителей Гудимы не затопило после ночного дождя

Ночью 23 ноября на Краснодар обрушился ливень. Вода затопила несколько улиц и десятки участков на дорогах. От дождя пострадали Губернский микрорайон, улица Автомобильная и 40-летия Победы. А вот улицу Гудимы - район, который после дождей буквально уходит под воду - ночной дождь не затронул. Вода в этот раз не зашла в дома к жителям. Беда миновала.

- Вода заполнила только ямы, - поделилась с “КП”-Кубань” жительница Гудимы Татьяна Безнощенко. - Но к утру все высохло. Наши дома, к счастью, не затопило.

Сейчас от ночного дождя на дорогах остались лишь небольшие лужицы, но и они уже подсыхают - в Краснодаре вновь выглянуло солнце.

После ночного дождя на дорогах остались лишь небольшие лужицы

После ночного дождя на дорогах остались лишь небольшие лужицы

Напомним, ранее “Комсомольская правда”-Кубань” писала о том, что после дождей на улице Гудимы массово затапливает дома и дороги. Это происходит из-за того, что в районе отсутствуют ливневки. Люди страдают от потопов уже 7 лет. После обильных осадков им приходится покупать новую мебель и технику, делать ремонты: от старых предметов обихода ничего не остается. Непогода наносит колоссальный ущерб по их карманам и здоровью - из-за сырости и постоянного холода жители Гудимы часто болеют. А еще к дождевой воде добавляется и канализационная - из-за того, что оттуда не выкачивают воду, она постоянно выходит наружу.

Так выглядела улица после обильных осадков несколько месяцев назад

Так выглядела улица после обильных осадков несколько месяцев назад

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Тогда "Комсомолка" лично побывала в пострадавших домах. И после публикации на эту проблему обратили внимание в администрации города. Поэтому мучаться от потопов людям осталось недолго - в марте там появится насосная станция, которая будет откачивать воду. Ее установят под мостом.

- К нам приезжали из администрации, - делится радостной новостью Татьяна. - Сказали, что проект по установке насосной станции уже готов. Работы пообещали начать весной, марте-апреле. И деньги на эти нужды выделили - четыре миллиона рублей.

Из-за отсутствия ливневок вода массово затапливает дома

Из-за отсутствия ливневок вода массово затапливает дома

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

КОММЕНТАРИЙ:

- По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на этом участке отсутствует ливневая канализация. Для отвода ливневых вод обустроена искусственная неровность со стороны Тракторного переулка. Также запланировано строительство насосной станции,- рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе администрации города.

В мае здесь появится насосная станция

В мае здесь появится насосная станция

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