Тягал тяжелые гири, а умер от ковида: кубанский богатырь Виктор Полников скончался в больнице от инфекции

Виктор отличался богатырской силой и отменным здоровьем. Фото: viktor_polnikov

28-летнего Виктора Полникова знают в Лабинске и за его пределами как парня с недюжинной силой. Шутка ли – атлет мог поднять за капот старенький «жигуленок» или перевернуть покрышку весом 320 килограммов. Кубанский богатырь отстроил себе домашний спортзал и постоянно конструировал замысловатые гири и штанги, тренируя выносливость. Спорту Витя уделял все свободное время и ставил личные рекорды. В июне собирался показать себя на чемпионате мира по силовым видам спорта. Поэтому известие о том, что он попал с коронавирусом в больницу, для знакомых прозвучало как гром среди ясного неба.

- Раньше, когда были помладше, мы вместе тренировались в спортзале на стадионе в Лабинске. Там и общались. Он был простой и адекватный парень. Увлекался пауэрлифтингом. Постоянно болел новыми рекордами, - рассказал «КП»-Кубань» знакомый Виктора Артем. – Он был здоровяком, напоминал богатыря из мультика.

Болезнь нагрянула нежданно и стала быстро развиваться в организме. 7 ноября Виктора положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. За его жизнь боролись врачи, родные и друзья. Когда семья спортсмена попросила помощи в покупке дорогостоящего препарата для лечения коронавируса, лабинцы откликнулись и по копеечке собрали 100 тысяч рублей. Казалось бы, несколько уколов, и Витя вновь встанет на ноги, но инфекция оказалась сильнее. Ковид взял верх над силачом, организм парня сдался. Наверное, впервые в жизни он кому-то проиграл. 23 ноября молодой человек ушел из жизни.

- Он был очень открытым, веселым и добрым. Виктор не пил и не курил. Занимался спортом. У него было много планов, он был очень целеустремленным: хотел поехать на соревнования, дальше учиться и поступить на юридический факультет, - делится племянница парня Анастасия. – У него просто отказало сердце. Один раз его смогли завести, потом оно снова дало остановку. На второй раз завести не получилось… Наши медики делали все возможное, что в их силах, чтобы он жил.

По словам родных парня, прививку от коронавируса он поставить не успел. Все собирался, но никак не мог выкроить время, а потом нагрянула болезнь. Возможно, вакцина могла стать спасением для парня с сильным характером.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань писала, что коронавирус разом свалил семью из восьми человек, пощадив только привитых. Ольга Омурзакова не поставила вакцину, и болезнь пришла в ее дом. К счастью, они выздоровели. Но пережили самые кошмарные дни в своей жизни.

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