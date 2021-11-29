Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с шестью машинами на Кубани

Обстоятельства выясняются. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по региону

Страшная авария случилась утром 29 ноября в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. На трассе столкнулись пять легковушек и грузовик. ДТП унесло жизнь одного человека, еще трое госпитализированы.

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по региону

- ДТП произошло в районе станицы Воронежской. По предварительным данным, 56-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. Грузовик развернуло на встречную полосу, где в него влетели еще «Пежо», «Мазда», ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по региону

В результате аварии от полученных травм на месте погиб водитель автомобиля «Опель». Водитель и пассажир ВАЗ-2112, а также пассажир «Пежо» доставлены в больницу. Другие участники аварии в помощи медиков не нуждались.

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по региону

На месте работают пожарные службы, спасатели ликвидируют последствия ДТП. Также дежурят сотрудники ДПС. Инспекторы организовали реверсивное движение и беспрепятственный подъезд экстренных служб.

- Было задействовано два экипажа ДПС и пять сотрудников ГИБДД. В настоящее время движение восстановлено, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по региону

По факту случившегося назначена проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция Кубани призывает участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

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