Ветерану МВД, защитившему беременную и ее детей от тирана, грозит административка

Дмитрий защитил беременную женщину, а теперь может получить штраф. Фото: личный архив героя публикации

Семейный конфликт, разгоревшийся в Геленджике, вышел за пределы квартиры. По этажам пятиэтажки на Херсонской в испуге бегала девочка-подросток и умоляла о помощи – ее пьяный отец избивал беременную маму. На крики вышли немногие. Среди них – бывший полицейский Дмитрий Акакиев и его жена Галина. Остаться в стороне они не смогли, было жалко ребенка.

- Девочка просила вызвать наряд. Я открыла дверь, а потом побежала в их квартиру. Там муж лупил беременную жену. Увидев меня, он ушел на балкон, - рассказала «КП»-Кубань» Галина. – Потом мужчина вернулся и зарядил мне по голове. В этот момент прибежал мой муж.

Ветеран МВД Дмитрий несколько лет назад вышел на пенсию по состоянию здоровья. Он пережил два инсульта. За время службы привык приходить на помощь людям, поэтому не смог пройти мимо.

- Пока я была с избитой женщиной, мужчина взялся уже за моего мужа. Он бил его ложкой для обуви, лупил об стену, а Дима – инвалид, – говорит женщина. - Потом сосед потащил Диму на лестницу, швырнул в стену. Но муж его скрутил. Не знаю, откуда у него взялись силы. Я стала держать соседу ноги, чтобы не вырвался.

После того, как буйного мужчину обездвижили, вызвали полицию. Дмитрия увезли в больницу, где зашивали раны на голове, а дебошира доставили в участок. Семейному тирану дали 15 суток, а бывший полицейский сейчас мучается головными болями, сидит на обезболивающих и получает неприятные новости.

- Позвонил участковый. Он сказал, что была обоюдная драка, и я могу получить административное наказание. Но почему так все обернулось? Ведь я защищал женщин! Я понимаю, была бы обычная пьяная потасовка, сидели, выпивали, поссорились. Но тут другая ситуация, тут ребенок прибежал и просил о помощи, - возмущается Дмитрий Акакиев. – Участковый сказал, не надо было туда лезть, ждали бы полицейских. А ждать чего? Когда сосед всех бы прибил?

В полиции говорят, что проверка еще не завершена, экспертизы не было, а значит, делать выводы рано. Тем не менее, вероятность того, что Дмитрию выпишут штраф - все же остается.

- Если он причинял телесные повреждения нападавшему, даже при защите, то будет составлен административный протокол по статье «Побои». Защищать можно по-разному: можно отодвигать человека, а можно наносить телесные повреждения. Но сейчас говорить об этом нельзя, работа еще идет, - рассказал «КП»-Кубань» участковый Дмитрий Гафаров.

Получив такие известия, Дмитрий, который может превратиться из защитника в обвиняемого, не находит себе места. У него ухудшилось состояние здоровья, а жена вновь ставит ему уколы, чтобы уменьшить головные боли.