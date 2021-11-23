Рамзан Кадыров контролирует лечение пострадавших детей, которые находятся в ожоговом центре Краснодара

Дети находятся в тяжелом состоянии. Фото: kkb1krasnodar

Врачи краснодарского ожогового центра ККБ № 1 борются за спасение пациентов, доставленных из Чеченской Республики. Дети пострадали при взрыве бытового газа, который произошел в частном доме. У несовершеннолетних пациентов обожжены лица и туловища, переломаны конечности. Одного, крайне тяжелого ребенка, доставили в ожоговый центр на вертолете, еще троих - привезли на реанимобиле.

- У детей, которые поступили в нашу больницу, сильные поражения - площадь ожогов от 15 до 55 %. У одного пострадавшего - перелом нижней конечности и разрыв мочевого пузыря, - рассказывает главврач ожогового отделения Сергей Богданов.

С просьбой принять пострадавших в краснодарский ожоговый центр обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Он лично следит за состоянием детей.

- В семье Расула Цакаева, проживающего в Гудермесе, произошел несчастный случай – в результате взрыва бытового газа в доме пострадали дети и само жилище. На тот момент внутри находились пятеро детей от трех до 12 лет. Четверо из них получили телесные повреждения и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие дети находятся на лечении. Двое из них получили ожоги дыхательных путей. Завтра утром их перевезут в Ожоговый центр Краснодарского края, - написал он на странице в своей соцсети.

Изначально пострадавших должны были доставить в больницу Нижнего Новгорода. Однако это был большой риск для жизни пациентов - расстояние между Гудермесом и Нижним Новгородом слишком большое, почти полторы тысячи километров. А до Краснодара лететь всего два часа.

- Сначала детей доставили в аэропорт Краснодара вертолетом Ми-8, - объясняет Сергей Богданов. - А уже оттуда мы экстренно перевезли их в нашу больницу: трех детей - на реанимобиле, а еще одного ребенка, который находится в тяжелом состоянии, доставили на вертолете.

Теперь врачам предстоит нелегкая работа - им буквально придется бороться за спасение несовершеннолетних пациентов. Процесс лечения займет от трех недель до двух месяцев. У двух пострадавших - прогнозы неутешительные. Дети находятся на ИВЛ.

- Дети находятся в крайне тяжелом состоянии, - подтвердил Сергей Богданов.

Напомним, ранее "Комсмомольская правда"-Кубань" писала о том, что краснодарские медики получили государственную премию за операции по пересадке кожи без швов и рубцов.

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