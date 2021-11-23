Зачем компания Галицкого подала в суд на мэрию Краснодара

Тренировочная база ФК "Краснодар". Фото: fckrasnodar.ru

Фирма Сергея Галицкого судится с мэрией Краснодара из-за тренировочной базы на Рождественской набережной. Как стало известно, принадлежащая известному предпринимателю компания «Инвестстрой» пытается узаконить самовольную постройку. Речь идет о тренировочной базе академии футбольного клуба «Краснодар».

Дело будет рассматривать краевой Арбитраж. Ответчиком выступает администрация города.

- Речь идет об узаконивании постройки на земельном участке, находящемся в аренде. Он был предоставлен до 21 января 2024 года, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении муниципального контроля администрации Краснодара. - Компания «Инвестстрой» подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края для признания права собственности на футбольный манеж, который находится по улице Рождественской Набережной, 1/7. Его площадь - 1 038,4 квадратного метра.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», «Инвестстрой» подала ходатайство о назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы.

- Это необходимо для процедуры узаконивания постройки, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Напомним, заседание в Арбитражном суде назначено на 7 декабря 2021 года. «Инвестстрой» для обоснования своей позиции необходимо предоставить правовые аргументы. В свою очередь, администрация должна подготовить необходимые для судебной тяжбы документы.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Галицкий только закончил стадион, а уже возвел виллу на базе «Краснодара». Пока неизвестно, как будут использоваться эти объекты. Болельщики гадают, что здесь будут жить футболисты. Это обычная практика для игроков, которые не любят тратить время на дорогу и живут и работают прямо на базе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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