Попавший в страшную автоаварию блогер MotoNinja идет на поправку

Мотоблогер-миллионник идет на поправку. Фото: скриншот видео

Почти месяц московский блогер MotoNinja находился между жизнью и смертью в больнице. Прогнозов о том, выкарабкается ли мотоциклист, сможет ли он сам ходить, медики не давали. Все это время в реанимации, сначала в больнице Геленджика, после в Краснодаре, куда блогера доставили санавиацией, врачи пытались стабилизировать состояние парня. Поэтому долгожданную новость о том, что самое страшное уже позади, все, кто был лично знаком с Артемом или следил за ним в соцсетях, восприняли практически со слезами на глазах.

- MotoNinja настолько быстро восстанавливается и хорошо себя чувствует, что подготовил сюрприз для все вас. Мы сами сначала не поверили, но будет очень приятный сюрприз от него в самое ближайшее время, - первым о том, что парень пришел в сознание рассказал Андрей Наумов, друг Девяткина.

Артем Девяткин и Андрей Наумов. Фото: скриншот видео

На канал MotoNinja подписано почти миллион человек. Еще 133 тысячи следят за его жизнью в Интернете. На Кубани блогер снимал новый контент для своих соцсетей. Он отснял часть материала в Новороссийске и выдвинулся в Геленджик за продолжением. Мотоблогер попал в аварию 8 ноября в 12:25 в Геленджике. На пересечении улиц Луначарского и Лазурной он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся ехавшим впереди автомобилем BMW. По инерции мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение уже с другим автомобилем.

У попавшего в ДТП парня были многочисленные внутренние травмы и переломы. Хирурги собирали по кусочкам раздробленные таз и ногу. Все это время Артем Девяткин находился в искусственной коме, а дышал за него аппарат искусственной вентиляции легких. Реаниматологи несколько раз пытались привести Девяткина в сознание, но каждый раз он впадал в панику и пытался вырвать из тела многочисленные катетеры.

- На данный момент должна проходить операция чтобы понять почему он не может сам нормально дышать, некоторое время побудет в больнице, - товарищ и единомышленник MotoNinja Евгений практически дежурил у больницы, где лежал блогер.

Вообще, мотобратство в очередной показало насколько сплочены их ряды на дороге и в жизни. Когда находящемуся в тяжелом состоянии Девяткину понадобилось большое количество крови, его друзья и подписчики собрались на станции переливания. За здоровьем и новостями из больницы они следили в соцсетях. Поэтому, пожалуй, первые с момента страшной аварии, благоприятные прогнозы, миллионная армия подписчиков была очень рада услышать.