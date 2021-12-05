«Помогли отправиться на тот свет»: раскрыты шокирующие обстоятельства гибели первого мэра Новороссийска Хоботова

Один из немногих сохранившихся снимков мэра - на посту он был меньше года. Фото: музей Новороссийска.

Георгий Васильевич Хоботов был первым мэром Новороссийска. На пост его назначили в непростое время. У руля он встал сразу после распада в СССР. Но руководил городом он меньше года. Глава умер неожиданно для всех, не завершив и половины тех проектов, над которыми он раздумывал. Его жизнь была окутана тайнами, а смерть так внезапна, что неизбежно возникло множество слухов.

С первых дней взял бразды правления в свои руки

Пост мэра Георгию Хоботову достался в 1991 году. Его назначил губернатор Краснодарского края Василий Дьяконов. До этого кресло мэра занимал Николай Хворостянский, много сделавший для новороссийцев. В годы перестройки помог спасти местный пивоваренный завод от уничтожения. Кроме того, он уделял огромное внимание жилищному строительству, следил за сохранением памятников истории и культуры. Потому Георгию Хоботову предстояло сделать многое, чтобы заслужить уважение жителей города.

Удивительно, но с первых дней в новой должности мэр не стал просиживать в своем кабинете. Наоборот, он активно вливался в работу. Надо учитывать непростое время - люди начали жить в новой стране. А это дополнительные сложности для нового руководителя города.

Тем не менее, коллеги отзывались о Георгие Хоботове исключительно положительно. По их словам, он обладал необходимыми для руководителя качествами, такими как справедливость, выдержка, тактичность.

- Он всегда слушал советы, считался с мнением других, но все же отличался самостоятельностью в суждениях, - говорили современники.

«Не дам разграбить!»

Как писала тогда газета «Новороссийская республика», после распада Советского союза нужно было двигать очереди на жилье. И как раз благодаря первому мэру в Новороссийске стали строить сейсмостойкие дома.

Как раз после распада СССР возникла еще одна проблема - сохранить акваторию порта. Важно было, чтобы причалы остались в государственном ведении.

- Не дам разграбить, - не раз повторял Георгий Хоботов и следил за тем, какие документы подписываются в администрации.

Но сложнее оказалось следить за земельным вопросом. В начале 90-х годов четких законов не было. Стать владельцами «лакомых кусочков» Новороссийска стремились всему кому не лень. Главу города не раз пытались подкупить. После чего Георгий Хоботов, говорят, строго-настрого запретил своему секретарю принимать подарки.

- Чтобы не видел у себя на столе никаких подношений, - говорил мэр.

«Уйди с дороги, а то окажешься на Кабахахе»

Поскольку найти подход к главе Новороссийска с помощью взяток не удалось, местные дельцы стремились оказать на него давление иначе.

В квартире этой многоэтажки мэра нашли без сознания.

- Он работал честно всегда. На поводу ни у кого не шел. А в какой-то момент ему стали поступать странные звонки, мол, уйди с дороги, а то окажешься на Кабахахе (местное кладбище - Авт.), - рассказывали тогда близкие мэра.

Правда, подробнее об этих звонках Георгий Хоботов никому не говорил. Да и старался не подавать виду - терпел и работал дальше.

Но 16 мая 1992-го главу администрации Новороссийска Георгия Хоботова нашли без сознания. Его обнаружили в собственной квартире. К счастью, мэр был еще жив. Экстренно его госпитализировали. Он попал в реанимацию.

Врачи боролись за его жизнь, им даже удалось вывести его из комы, но, увы, ненадолго. Спустя две недели он скончался.

Стоит сказать, после смерти мэра начались разбирательства. Многие коллеги были уверены - ему помогли отправиться на тот свет. Однако правоохранители назвали его гибель «несчастным случаем». Более того, попытка самоубийства доказана так и не была - ведь официально Георгий Хоботов умер вследствие «послереанимационной ослабленности» в больнице. А значит его смерть не носила насильственный характер. Правда, итоги расследования обстоятельств гибели первого мэра Новороссийска не представлено до сих пор.

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