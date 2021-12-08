Чемпион по тостам и «душнила»: краснодарский художник изобразил типы людей на новогоднем корпоративе

Фото: instagram.com/ryzhenko.a.v

Алексей Рыженко – известный краснодарский художник. Он пишет картины на злобу дня. Только в этом году мужчина изображал толпы туристов на побережье Черного моря и краснодарскую маршрутку, которая ломилась от людей.

Сейчас Алексей Рыженко запустил новый проект – типы людей на новогоднем корпоративе. В планах художника 23 картины. Пока готовы только 7.

Первые картины мужчина уже представил публике. Это «чемпион по тостам», «охотница», «спринтер», «с женой», «звезда танцпола» и «папарацци».

Художник собрал самые популярные образы на новогодних праздниках. Помимо картинки, мужчина подготовил описание под каждый пост. Так юзеру проще понять посыл автора.

- Это мой черновик по типажам. Есть проблемка… Как всех успеть до корпоративов? Надо как-то ускоряться. Вероятно, не всех их нарисую, - подчеркнул Рыженко.

Самым популярным постом (из семи) стала «звезда танцпола». Она представлена в образе женщины.

- Её задача перетанцевать абсолютно каждую песню. А ещё перетанцевать всех гостей, диджея, официантов и саму колонку. Помолимся за её ноги, – подчеркнул автор.

В ближайшее время Алексей Рыженко выкатит остальные образы новогодних корпоративов.