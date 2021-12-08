Болид сгорел в воздухе: ученые изучают вопрос о пролетевшем объекте в небе над Сочи

Вспышка могла быть метеорным потоком. Скриншот с видео

Видео с болидом, который сгорел в атмосфере над Сочи, успело наделать шуму. Кадры, на которых видно, как над морем произошла вспышка, распространили в соцсетях. Паблики отметили, что небесное тело местные жители сняли накануне, 7 декабря. Но позже выяснилось, что видео фейковое – оно было снято в мае прошлого года. Это подтвердил и астроном.

- По цветному видео можно увидеть падение болида, причем яркого. Но оно записано не вечером, кадры достаточно светлые, пляж будто на рассвете. Явление происходит в юго-восточной части, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов.

Сейчас ученые выясняют, пролетал ли накануне над Сочи какой-либо астрономический объект или нет, но заранее отмечают, что такая вероятность очень высока.

- С 4 по 17 декабря на ночном небе наблюдается один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — поток Геминиды. Его видно практически всю ночь, в том числе и на Кубани. Максимум его можно будет лицезреть 14 числа. Есть вероятность, что это была частичка этого явления. Но вопрос сейчас уточняется, - отметил Александр Иванов.

На Кубани есть болидная сеть. Специалисты фиксируют по 10-12 болидов за месяц, отметил астроном.

- Когда мы приближаемся к метеорным потокам, особенно потокам-гигантам, только за одну ночь можно поймать около 30 ярких явлений, - уточнил ученый.

По уточненной информации, астролог подтвердил достоверность пролетающего болида в небе над Сочи. Регистраторы зафиксировали объект в небе 7 декабря.