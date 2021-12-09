Кубанский казачий хор превратился в семейное предприятие

Виктор Захарченко общается с артистами Фото: Архив "КП"

Скандал в легендарном коллективе набирает обороты. Сейчас в Кубанском казачьем хоре идут проверки. Документы шерстит министерство культуры.

А все началось с того, что коллектив объявил о том, что собирается разделиться - танцовщики отдельно, вокалисты - тоже. Затем появилась анонимная петиция, в которой осуждалась идея разделения, а также сообщалось о кумовстве семьи Захарченко.

В ней говорилось о том, что в коллективе на руководящих должностях трудятся близкие худрука Виктора Захарченко - его жена, дочери, зять и внук. Отреагировали на скандал и чиновники от культуры. Они приехали в коллектив с внеплановой проверкой. Источник в Кубанском казачьем хоре сообщил, что проверки в государственном учреждении начались после того, как руководителей министерства культуры Краснодарского края вызывали в Москву для отчета по работе хора.

В Сеть даже попали некоторые документы с проверки. Оказалось, что Захарченко-младший - внук худрука, на должности заместителя генерального директора находится неправомерно. Аттестацию внук знаменитого дедушки не прошел. Министерство направило в хор акт об устранении нарушений и поставило срок - разобраться до 1 февраля 2022 года.

Радио "КП"-Краснодар" связалось с внуком художественного руководителя Кубанского казачьего хора. Вот что он рассказал про проверки:

- Одна проверка проведена, а сейчас проходит вторая, - пояснил в эфире радио "КП"-Краснодар" Виктор Захарченко-младший. - Как я считаю, министерством была нарушена процедура, нам должны были предоставить акт о проверке и получить наше согласие или несогласие на нее. Но наше согласие они не получили.

Также в Сеть утекли и заоблачные суммы зарплат руководящего состава ККХ. Так, оказалось, что средний уровень зарплаты специалистов на январь 2020 не превышал 65 тысяч рублей. Заместители получили 196 – 257 тысяч рублей, а высший состав - свыше 450 тысяч рублей.

Но Захарченко-младший с такими цифрами не согласен.

- Эта информация недостоверная. Любое государственное учреждение выкладывает эти данные в начале следующего года. Так что эта информация неверная, - прокомментировал суммы заместитель генерального директора ККХ Виктор Захарченко.

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Давняя поклонница хора связалась с нами после публикаций и рассказала, что думает о разделении хора (продолжение)