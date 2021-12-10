Спортивный бампер, огромный дисплей и мини-холодильник: трамвайно-троллейбусное управление Краснодара закупает вип-авто за 4,5 млн рублей

Машина вмещает до девяти человек Фото: vwc-yug-avto.ru

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ) ищет машину с начальным ценником в 4,497 миллиона рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Отмечается, что обновить автопарк КТТУ вынудили «аварии, ЧС природного или техногенного характера непреодолимой силы», «необходимости срочного медицинского вмешательства» и «предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Машина должна иметь восемь посадочных мест, ездить на дизеле и сойти с конвейера не позднее 2021 года. КТТУ устроят машины бежевого, коричневого, белого или серебристого цветов. Важное условие – серый салон и разгон до 100 км/ч за 13 секунд.

Помимо гоночных характеристик, учреждение требует три ряда сидений, сдвижные двери, передние и задний парктроники, макияжные зеркала и шторы на окнах. Минивэн забракуют, если он приедет без спортивного бампера с пятью полосами, ручками дверей в цвет кузова, серой обивки потолка и кабины с улучшенной изоляцией.

КТТУ ожидает автомобиль с перчаточным охлаждаемым ящиком (мини-холодильником) с подсветкой передней панели, со вставками из декора, с дисплеем диагональю 6,5 дюйма и лобовым стеклом с подогревом.

Пользователи соцсетей сопоставили требования госзакупки и комплектации автомобилей. Они пришли к выводу, что под описание подходит Volkswagen Caravelle. Его стоимость начинается от 4,5 миллиона рублей.