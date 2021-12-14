Анжелика Варум – за 45 тысяч, «Отпетые мошенники» - за 18: кто и за сколько будет развлекать гостей Сочи в новогоднюю ночь

В Сочи Новый год встретят около 250 тысяч туристов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже несколько лет подряд российские туристы выбирают Сочи для встречи Нового года. Зимой на курорте тепло, можно насладится солнцем и прогулками на побережье. Второй год для удобства отдыхающих здесь открывают 25 зимних пляжей. А в самом городе установят сорок новогодних елок и световые конструкции в виде цветка магнолии. На трассе в направлении Красной Поляны появятся консоли с солнцем и снежинками. На площади у Художественного музея, в Поцелуевском сквере и у Главпочтамта можно увидеть светодинамические фонтаны. В общем, Сочи будет сиять и создавать новогоднее настроение.

Хедлайнером праздничного концерта на Красной Поляне станет группа "Уматурман". Фото: архив "КП"

Центром притяжения туристов зимой, безусловно, становится Красная Поляна. Там, как в зимней сказке, - снег уже выпал, а развлечения - на любой вкус. К встрече Нового года здесь подготовились основательно. Масса праздничных декораций, резиденция Деда Мороза, активности на свежем воздухе. В самую волшебную ночь года на главную сцену курорта выйдет группа «Уматурман». Музыканты под открытым воздухом дадут большой праздничный концерт для тех, кто не захочет сидеть в ресторане или номере отеля. Он пройдет бесплатно для всех желающих. Все завершиться салютом, в программе также розыгрыш подарков для зрителей.

В «Гранд Отель Поляна» всю новогоднюю ночь будут зажигать исполнители нетленных хитов «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные» и «А у реки». В развлекательном центре «Галактика» группа «Отпетые мошенники» выйдет в компании участников популярного телешоу «Студия СОЮЗ». Также гостей ждут изысканные авторские блюда от шеф-повара, подарки и грандиозный салют. Цены на новогоднюю ночь колеблются от 18 тысяч для детей до 35 тысяч для взрослых.

Специальным гостем новогодней ночи в пятизвездочном отеле Рэдиссон Блю Курорт станет Виктория Дайнеко. Фабрикантка исполнит свои лучшие песни в шикарной программе «Вокруг света». Помимо московской звезды, гостей ждет живая музыка от кавер-группы «Час Пик» и зажигательные танцы от DJ BASE, акробаты, детский банкет со спектаклем и роскошный банкет. Стоимость ужина с новогодней программой почти 22 тысяч рублей для взрослых и детей от 12 лет, за детей от 4 до 11 лет придется заплатить почти 11 тысяч рублей.

Анжелика Варум станет специальным гостем самой дорогой программы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пожалуй, самая дорогая новогодняя ночь с приглашенной звездой пройдет в отеле «Риксос» на Красной Поляне. Роскошный новогодний банкет с музыкальной шоу-программой завершится выступлением Анжелики Варум. На подогреве у нее будут работать кавер-группа, шоу-балет и ди-джеи. Завершиться празднование шикарным фейерверком. На блистательное празднество можно попасть, заплатив не менее 45 тысяч рублей. Это стартовая цена новогодней ночи.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Все туристы, отдыхающие на курортах Краснодарского края, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Тем, кому нельзя ставить прививку от коронавируса, могут предоставить медотвод. Эти документы спросят при заселении в отель, посещении ресторанов и торговых центров.

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