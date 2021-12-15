«Я убил, готов понести наказание»: Пенсионер, расстрелявший приставов из-за самостроя в Сочи, признан вменяемым

Результаты экспертизы показали - Вартан Кочьян на момент стрельбы отдавал отчет своим действиям.

61-летний пенсионер, расстрелявший приставов из-за самостроя в Сочи, признан вменяемым. Об этом сообщили в СК России.

Напомним, это резонансное убийство случилось в летом 2021 года. 9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов приехали на улицу Просвещения, чтобы снести самострои. В их списке было сразу несколько проблемных домов, которые по суду признаны незаконными. Но хозяин одной из построек потребовал покинуть его территорию. Служители закона не успели ничего ответить, как тут же мужчина открыл огонь.

- Вартан Кочьян, желая помешать этому, произвел из охотничьего ружья два прицельных выстрела в приставов, которые от полученных ранений скончались на месте, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России.

Андраник Матевосян и Альберт Агозян - приставы, которых застрелил в Адлере 61-летний мужчина

Кроме того, как сообщает следствие, обвиняемый выстрелил еще и в погрузчик для сноса строений.

- Таким образом, он причинил ущерб муниципальному унитарному предприятию Сочи на сумму более 150 тысяч рублей, - добавляют в СК России.

Стоит сказать, что сразу же после стрельбы Вартан Кочьян не стал убегать. Он дождался полицию, которую вызвали испуганные очевидцы.

Владелец самостроев уверяет, что ему не дали законно оформить имущество, которым владели еще его родители.

Более того, пенсионер даже успел записать свою исповедь, в которой признался, что толкнуло его на это преступление. Соседи и подумать не могли о том, что мужчина способен на убийство. Ведь для них он представал всегда в образе примерного семьянина.

- Вину признаю, готов понести наказание, - еще во время следствия заявил Вартан Кочьян, раскаявшийся в своем преступлении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направятся в суд, но уже известно, что в психбольницу пенсионера не отправят. Его наказание будет связано с лишением свободы.

- Вартан Кочьян обвиняется в "Посягательстве на жизнь судебных приставов-исполнителей", "Умышленном повреждении чужого имущества", - говорят в СК России. - Проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой Кочьян признан вменяемым. Он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

КСТАТИ

Дом, из-за которого убили приставов, снесли

После того, как пенсионера забрали в СИЗО, рабочие вернулись на тот же адрес и начали снос. Момент работы экскаватора засняли соседи. На кадрах видно, как техника подъехала впритык к трехэтажному зданию. Именно его отстаивал 61-летний Вартан Кочьян, из-за чего взялся за оружие.

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