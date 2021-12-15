Водителю Ксении Собчак, устроившему смертельное ДТП на дороге в Сочи, предъявили обвинение

В аварии погибла молодая женщина. Фото: кадр с места ДТП

Водитель "майбаха", 40-летний Олег Цой, который вез Ксению Собчак в аэропорт, предстанет перед судом. Уголовное дело по факту смертельной аварии 9 октября по дороге из Красной Поляны в Адлер завершено. Тогда он выскочил навстречу "Фольксвагену". Теледива арендовала элитный автомобиль и торопилась на самолет, а Цой гнал, как сумасшедший, забыв о правилах. В аварии погибла 35-летняя женщина Екатерина Тарасова, еще двое - 27-летний водитель Роберт Гедян и 30-летняя Оксана Садовник попали в больницу. Их травмы в материалах дела признаны тяжкими, и это усугубляет вину Олега Цоя.

- Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все это время Цой находится в своей съемной квартире в сочинском поселке Дагомысе под домашним арестом. По этой статье ему светит до пяти лет лишения свободы.

Но свою вину водитель элитной иномарки признал. Он сам рассказал, что сначала гнал со скоростью 100 километров в час, а когда выехал на встречку и увидел «Фольксваген», сбросил до 60, но столкновения не удалось избежать.

В ближайшее время Адлерский районный суд начнет рассмотрение дела по существу.

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