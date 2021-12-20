Дождь из бетона обрушился на машины в Краснодаре

Машины покрылись строительной смесью. Фото: скрин видео petrametalnikova_krd

Утро краснодарских автовладельцев в понедельник, 20 декабря, началось не с кофе. Около пяти машин попали под бетонный дождь на ул. Кунникова. Рядом идет возведение многоквартирного дома в ЖК «Лучший». По всей видимости, рабочие не соблюли меры предосторожности, и на припаркованные авто обрушилась строительная смесь.

- Мы узнали об этом около 21 часа. Вся моя машина была в каком-то растворе. Потом поехали отмывать машину. На мойке с трудом удалось оттереть пятна, - рассказала «КП»-Кубань» пострадавшая владелица иномарки.

Как выяснилось позже, на машины попал не бетон, а строительная пыль. Она не нанесла значительных повреждений, поэтому автовладельцы не стали обращаться в полицию о порче имущества.

Это не первый случай, когда застройщики засыпают строительными материалами автомобили краснодарцев. На ул. Зиповской в октябре около десяти машин оказалась под густым слоем бетона. Строители объяснили это сильным порывом ветра. Резкий порыв опрокинул емкость со смесью.

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