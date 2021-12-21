15 потрясающих фото новогоднего Сочи

Сочи украсили к Новому году
Фото: Олег УМАРОВ
Один из главных курортов страны уже готов к Новому году. Сочи сияет и сверкает тысячами огоньков. Мигают елки, пальмы, набережные, кафе и ресторанчики.
Новогодний Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
Город-праздник готов встречать туристов на каникулы. Причем ждут тут около 400 000 гостей. А уж локаций праздничных - не счесть.
В Сочи и елки, и пальмы
Фото: Олег УМАРОВ
Главная елка курорта находится на площади Флага. Ее высота - 23 метра.
Главная елка Сочи особенно эффектно выглядит вечером, когда все лампочки зажигаются
Фото: Олег УМАРОВ
– Нами модернизирована прошлогодняя концепция «Сочи сияет». Золотое свечение теперь будет разбавлено яркими красными красками. Также на главной площади появится интерактивный экран, который установит связь с крупнейшими городами России. А всего во всех четырех районах города будет установлено и украшено сорок новогодних елок.
Главная елка Сочи в огоньках
Фото: Олег УМАРОВ
Работы завершатся к середине декабря. Также на площади установят интерактивный экран, который свяжет курорт с крупнейшими городами России, – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин.
Вечером елка на площади Флага особенно хороша
Фото: Олег УМАРОВ
На площади установлены и тоннельные арки. Вечером для жителей города и туристов - это излюбленное место для фотографий.
На площади Флага установлены тоннельные арки
Фото: Олег УМАРОВ
Вечером главная елка Сочи выглядит особенно эффектно.
Новогоднее убранство Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
Выходя из одного из торговых центров в Сочи, в районе парковки также можно увидеть украшенную светодиодами зеленую ель.
Елка у одного из торговых центров
Фото: Олег УМАРОВ
Все вокруг так и шепчет - скоро Новый год.
Новогодний Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
Если пройтись по парку, то можно увидеть и декорации в форме елочной игрушки.
Новогодний Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
С одной стороны - художественный музей, с другой - высотное здание по последнему слову современной деловой архитектуры. А в самом центре - новогодняя ель.
Новогодний Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
Сочи сверкает и переливается огоньками.
Новогодний Сочи
Фото: Олег УМАРОВ
Центр курорта украшен к праздникам не хуже, чем Москва.
Город украсили к празднику
Фото: Олег УМАРОВ
31 декабря на курорт прибудет поезд Деда Мороза. В Сочи он сделает две остановки — на Имеретинском курорте и в «Роза Хутор». Кстати, в горах Сочи тоже все уже готово к Новому году.
На Красной Поляне недавно был пресс-тур, и интервью журналистам сочинские чиновники давали на фоне этой шикарной елки
Фото: Олег УМАРОВ