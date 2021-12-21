15 потрясающих фото новогоднего Сочи

Сочи украсили к Новому году Фото: Олег УМАРОВ

Один из главных курортов страны уже готов к Новому году. Сочи сияет и сверкает тысячами огоньков. Мигают елки, пальмы, набережные, кафе и ресторанчики.

Новогодний Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Город-праздник готов встречать туристов на каникулы. Причем ждут тут около 400 000 гостей. А уж локаций праздничных - не счесть.

В Сочи и елки, и пальмы Фото: Олег УМАРОВ

Главная елка курорта находится на площади Флага. Ее высота - 23 метра.

Главная елка Сочи особенно эффектно выглядит вечером, когда все лампочки зажигаются Фото: Олег УМАРОВ

– Нами модернизирована прошлогодняя концепция «Сочи сияет». Золотое свечение теперь будет разбавлено яркими красными красками. Также на главной площади появится интерактивный экран, который установит связь с крупнейшими городами России. А всего во всех четырех районах города будет установлено и украшено сорок новогодних елок.

Главная елка Сочи в огоньках Фото: Олег УМАРОВ

Работы завершатся к середине декабря. Также на площади установят интерактивный экран, который свяжет курорт с крупнейшими городами России, – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин.

Вечером елка на площади Флага особенно хороша Фото: Олег УМАРОВ

На площади установлены и тоннельные арки. Вечером для жителей города и туристов - это излюбленное место для фотографий.

На площади Флага установлены тоннельные арки Фото: Олег УМАРОВ

Вечером главная елка Сочи выглядит особенно эффектно.

Новогоднее убранство Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Выходя из одного из торговых центров в Сочи, в районе парковки также можно увидеть украшенную светодиодами зеленую ель.

Елка у одного из торговых центров Фото: Олег УМАРОВ

Все вокруг так и шепчет - скоро Новый год.

Новогодний Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Если пройтись по парку, то можно увидеть и декорации в форме елочной игрушки.

Новогодний Сочи Фото: Олег УМАРОВ

С одной стороны - художественный музей, с другой - высотное здание по последнему слову современной деловой архитектуры. А в самом центре - новогодняя ель.

Новогодний Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Сочи сверкает и переливается огоньками.

Новогодний Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Центр курорта украшен к праздникам не хуже, чем Москва.

Город украсили к празднику Фото: Олег УМАРОВ

31 декабря на курорт прибудет поезд Деда Мороза. В Сочи он сделает две остановки — на Имеретинском курорте и в «Роза Хутор». Кстати, в горах Сочи тоже все уже готово к Новому году.