Десятки могил на кладбище в Анапе ушли под воду

На кадрах видно, что надгробия утонули. Фото: instagram.com/me4ta0806

Стихия, обрушившаяся накануне на побережье Черного моря, доставила хлопот и жителям, и коммунальным службам. Напомним, сильные ливни прошли в Новороссийске и Анапе. В селе Сукко через мост перелилась одноименная река. Оказалась подтоплена территория одного из отелей. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако после дождей под воду ушла часть Центрального кладбища в Анапе.

По словам жителей, которые пришли на погост. Пара десятков надгробий утонула в мутной воде. Ливни оказались такими сильными, что к оградам невозможно пробраться без резиновых высоких сапог. А к некоторым и вовсе не подойти. Кресты могил покосились, а некоторые и рухнули на землю. Венки, лежавшие около памятников, после ливня также ушли под воду.

Фото: instagram.com/me4ta0806

Жуткие снимки, сделанные на кладбище, попали в Сеть. На кадрах видны масштабы непогоды. «КП» - Кубань» обратилась в администрацию Анапы за комментарием.

- В результате обильных осадков подтопило низинную часть городского кладбища. Это порядка 20 могил, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города-курорта.

По данным администрации Анапы, в настоящее время на месте работают две единицы техники и десять человек.

Фото: instagram.com/me4ta0806

- Прокапываются отводы для воды, - добавляют «КП» - Кубань» в городской мэрии. - Планируется, что к утру 27 декабря все работы будут закончены, вода полностью сойдет.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 27 декабря в Анапе ожидаются дожди. Заливать курорт будет с самого утра. Жителей просят быть осторожными.

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