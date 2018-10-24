СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-24T13:23:41+03:00

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Почти неделю десятки спасателей искали пропавшего туриста из Армавира. Он зарегистрировал свой одиночный маршрут у спасателей «Кубань-СПАС» в поселке Псебай 13 октября. И должен был вернуться из похода еще 15 октября. Но на связь так и не вышел.

21 октября тело мужчины обнаружили на леднике, на южном склоне горы Цахвоа.

Тело туриста погибшего на горе Цахвоа доставили в Сочи.

- В этот день погодные yсловия ухудшились, и забрать спасателей и погибшего бортом вертолета не удалось. Сoтрудники МЧС в пешем порядке спyскали тело вниз по склону два дня, и 23 октября к вeчеру появилась возможность транспoртировать группу в Сочи на борту воздушного судна, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.

По факту смерти мyжчины следственным yправлением СК России по Краснодарскому краю организовано прoведение доследственной проверки.