В Краснодаре начался суд по делу «краснодарских каннибалов» над Натальей Бакшеевой

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-29T12:44:05+03:00

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В Прикубанском районном суде начались слушания по делу о «краснодарских каннибалах». Правда, перед фемидой предстанет пока только Наталья Бакшеева. Ее обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины.

- Заседание будет проходить в закрытом режиме. Дело будет слушаться с участием присяжных заседателей, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - 29 октября суд отберет 12 присяжных и согласует их.

Что касается супруга Натальи Дмитрия Бакшеева, то он по-прежнему находится в специализированном лечебном учреждении. В сентябре у него обнаружили открытую форму туберкулеза.

- Это заболевание препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, - говорили в прокуратуре региона. - Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Напомним, супругов Бакшеевых задержали по подозрению в убийстве женщины еще в октябре 2017 года. Попались они совершенно случайно. Строители, которые ремонтировали одну из улиц Краснодара, нашли на дороге мобильник. Стали листать альбом с фотографиями и ужаснулись - в телефоне увидели селфи мужчины, который засунул отрезанную кисть женской руки себе в рот.

Позже во дворе «летки», где он и жил вместе с супругой, обнаружили останки женщины. Женская голова лежала в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами. По данному факту возбудили уголовное дело, а Дмитрия и Наталью задержали по подозрению в убийстве.