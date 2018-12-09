2018-12-09T09:43:32+03:00
Происшествия

В Курганинском районе столкнулись три автомобиля

Авария произошла на выезде из станицы Петропавловской
Ева Мур@kp_kuban
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На дороге создалась пробкаНа дороге создалась пробкаФото: Ольга ШАХОВА
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Дорожное происшествие случилось сегодня утром, 9 декабря, на выезде из станицы Петропавловской Курганинского района.

- Покореженные стоят две "бэхи" и "Калина", - сообщает "КП" - Кубань" очевидец.

О пострадавших пока ничего неизвестно. Детали ДТП уточняются. Движение на трассе затруднено.

Напомним, за сутки это уже второе происшествие на курганинской трассе. Вчера, 8 декабря, в столкновении "Мерседеса" и грузового автомобиля "МАН" погибли три человека. Двое подростков - пассажиры легкового авто находятся в больнице.

- В результате автоаварии 50-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались, еще две пассажирки Mercedes 12-ти и 15 –ти лет госпитализированы, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Несколькими днями ранее на этом участке дороги столкнулись отечественная "четырнадцатая" и усть-лабинский реанимобиль. Погибли шесть человек из легковушки.

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