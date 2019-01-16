Сергей Галицкий открыл бургерную в парке Краснодара
Она находится недалеко от одноименного кафе
Так бургерная выглядит внутри. Фото: парк "Краснодар"
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В среду, 16 января в Краснодаре открылась бургерная, которую построил владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Она находится недалеко от кафе, которое недавно распахнуло свои двери.
- Бургерная рассчитана на 100 посадочных мест, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в кафе. – В меню у нас – бутерброды, которые готовят прямо на глазах посетителей. Ждут гостей и приятные сюрпризы от шеф-повара.
Само кафе работает несколько дней пока что в тестовом режиме. Оно открывается в 12 часов дня и работает до полуночи.
Кстати, всего бизнесмен Сергей Галицкий откроет в столице Кубани три кафе.