2019-01-16T10:47:39+03:00
Общество

Сергей Галицкий открыл бургерную в парке Краснодара

Она находится недалеко от одноименного кафе
Варвара ДЫМ
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Так бургерная выглядит внутри. Фото: парк "Краснодар"Так бургерная выглядит внутри. Фото: парк "Краснодар"
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В среду, 16 января в Краснодаре открылась бургерная, которую построил владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий. Она находится недалеко от кафе, которое недавно распахнуло свои двери.

- Бургерная рассчитана на 100 посадочных мест, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в кафе. – В меню у нас – бутерброды, которые готовят прямо на глазах посетителей. Ждут гостей и приятные сюрпризы от шеф-повара.

Само кафе работает несколько дней пока что в тестовом режиме. Оно открывается в 12 часов дня и работает до полуночи.

Кстати, всего бизнесмен Сергей Галицкий откроет в столице Кубани три кафе.

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