Пассажиры «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, подали иск на возмещение почти 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:17 2019-01-30T19:19:43+03:00

Об этом сообщили в Ассоциации по защите прав авиапассажиров

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Три пассажира, которые были на борту совершившего 1 сентября 2018 года жесткую посадку в Сочи Boeing-737, подали иски в суд. Люди требуют от авиакомпании возмещения морального вреда и материального ущерба.

- Сегодня были поданы исковые заявления по трем пассажирам рейса UT579 Москва-Сочи на общую сумму 11715000 рублей, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин. - Пассажиры получили различные травмы: сотрясение, разрыв связок, перелом позвонка.

К слову, среди тех, кто подал иск, - Алексей Кравцов, который первым рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта, пришел. От авиаперевозчика он требует два миллиона 650 тысяч рублей.

Напомним, ранее в адрес авиакомпании были направлены претензии от четырех пассажиров для компенсации морального и материального ущерба. Но перевозчик отказался выплачивать суммы, которые требуют пассажиры.

Напомним, после ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Расследованием инцидента занимаются не только следователи, но и в МАК. Ранее источники «КП» подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666813" frameborder="0"></iframe> Пассажир выкатившегося в реку Boeing рассказывает о ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU