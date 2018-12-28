Четыре пассажира «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, требуют увеличить компенсации

С момента инцидента, который случился в Сочи, прошло почти четыре месяца. Напомним, 1 сентября в 02:50 в аэропорту Адлера при посадке Boeing-737, выполнявший рейс Москва (Внуково) - Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого и правого крыла самолета. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы. Но только четверо летевших тем злополучным рейсом требуют компенсации.

- На данный момент исковые заявления еще не отправлялись, но были поданы три претензии к авиакомпании, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Ответ на претензию Алексея Кравцова, который первым рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта, пришел. Авиаперевозчик отказался выплачивать суммы, которые требуют пассажиры.

- Авиакомпания изначально предлагала заплатить пострадавшим 123 тысячи рублей за моральный и материальный ущерб. Эта сумма не изменилась, - продолжает Андрей Лухин. - Только на компенсацию морального вреда одного человека мы заявляем сумму от двух миллионов рублей. Так, например, Алексей требует возместить стоимость материальных трат – 80 тысяч рублей, вред его здоровью оценен в 90 тысяч рублей, моральный вред - в два миллиона рублей.

Трое других пассажиров в том рейсе получили травмы посерьезнее, чем у Алексея, потому их требования еще дороже – в документах фигурируют суммы до пяти миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666787" frameborder="0"></iframe> В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

- Исковые заявления ориентировочно будут поданы в середине января, - добавляет Андрей Лухин.

Напомним, после ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Расследованием инцидента занимаются не только следователи, но и в МАК. Ранее источники «КП» подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

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