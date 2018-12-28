2018-12-28T17:45:07+03:00
Происшествия

Четыре пассажира «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, требуют увеличить компенсации

От авиакомпании они требуют от двух до пяти миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Южная транспортная прокуратура.Фото: Южная транспортная прокуратура.
Изменить размер текста:

С момента инцидента, который случился в Сочи, прошло почти четыре месяца. Напомним, 1 сентября в 02:50 в аэропорту Адлера при посадке Boeing-737, выполнявший рейс Москва (Внуково) - Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого и правого крыла самолета. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы. Но только четверо летевших тем злополучным рейсом требуют компенсации.

- На данный момент исковые заявления еще не отправлялись, но были поданы три претензии к авиакомпании, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Ответ на претензию Алексея Кравцова, который первым рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта, пришел. Авиаперевозчик отказался выплачивать суммы, которые требуют пассажиры.

- Авиакомпания изначально предлагала заплатить пострадавшим 123 тысячи рублей за моральный и материальный ущерб. Эта сумма не изменилась, - продолжает Андрей Лухин. - Только на компенсацию морального вреда одного человека мы заявляем сумму от двух миллионов рублей. Так, например, Алексей требует возместить стоимость материальных трат – 80 тысяч рублей, вред его здоровью оценен в 90 тысяч рублей, моральный вред - в два миллиона рублей.

Трое других пассажиров в том рейсе получили травмы посерьезнее, чем у Алексея, потому их требования еще дороже – в документах фигурируют суммы до пяти миллионов рублей.

В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

- Исковые заявления ориентировочно будут поданы в середине января, - добавляет Андрей Лухин.

Напомним, после ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Расследованием инцидента занимаются не только следователи, но и в МАК. Ранее источники «КП» подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пилот Boeing, выкатившегося в реку в аэропорту Сочи, диспетчеру: Мы горим!

Из записей переговоров следует, что ночью в районе аэропорта Сочи была переменчивая погода. В непростую ситуацию попали два рейса - UT579 из Москвы и AirBaltic из Риги. Первым попытку приземлиться совершил латвийский борт, но ушел на второй круг (читайте далее)

Пассажир Boeing, выкатившегося в реку в Сочи: Взрыва не произошло только благодаря ливню

Алексей Кравцов, пассажир рейса UT579, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи и при посадке выкатился в реку, рассказал подробности происшествия. По его словам, взрыва удалось избежать благодаря ливню, который унес протекшее топливо. Пожар произошел рядом с самолетом, а не на борту. (подробности)

ЧП с самолетом в Сочи: сотрудника аэропорта, спасавшего людей, наградят орденом Мужества

Мужчина проработал в воздушной гавани 33 года. Он прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Строительство школ в Краснодаре под контролем депутат Госдумы
На Кубани завершился осенний призыв в армию
На Красную Поляну в Сочи не пропустят автомобили на летней резине
Газ провели в три населенных пункта Крыловского района
В Сочи заработала система единого ски-паса
В Краснодаре двух застройщиков осудят за кражу 800 миллионов рублей
Губернаторскую елку посетили около тысячи детей
На Кубани построили новую развязку на трассе Анапа - Крым
На Кубани врачи спасли четырехдневного малыша
Жительницу Армавира задержали за убийство 82-летней пенсионерки
В новогоднюю ночь в Краснодаре состоится представление
Компания АСК сдала четвертый литер ЖК «Премьера» в Краснодаре
В Краснодаре на улице Зиповской открыли сквозной проезд
В Апшеронском районе задержали подозреваемых в разбойном нападении
Под Новороссийском по вине неопытного водителя столкнулись две иномарки
За четыре года на Кубани построили 26 школ
15 тысяч новогодних посланий получил Дед Мороз от жителей Кубани
В России создадут фармацевтический холдинг
На Кубани более 8 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок в Новый год
В Краснодаре ярмарки выходного дня будут работать 29 и 30 декабря
Жители Кубани приняли участие в благотворительной акции «Дерево добра»
В Краснодаре 1 января состоится легкоатлетический забег
В Геленджике мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков
В Сочи пресекли три факта незаконной уличной торговли хвойными деревьями
В Темрюкском районе женщина украла у пенсионерки деньги
ВТБ провел пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий
В Сочи на авторынке потушили пожар
Волшебный шар установят в горах Сочи
На Кубани у мужчины нашли пакетик с амфетамином и психоактивным веществом