Причиной жесткой посадки Boeing в Сочи мог стать порыв ветра

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-08T14:12:13+03:00

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Авиаэксперты приблизились к разгадке всех обстоятельств инцидента с пассажирским Boeing, который в ночь на 1 сентября после посадки в грозу выкатился в реку Мзымта и загорелся.

Источники “КП” подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

Бортом управляли опытные пилоты. Общий налет командира воздушного судна составлял 14039 часов, налет в качестве командира на Boeing — 5376, налет второго пилота - 12108 часов, а на таком типе 5039 часов.

Посадка проходила в сложных погодных условиях. Над Сочи сформировалась грозовая ячейка, ветер с моря практически каждую минуту менял силу и направление, о чем экипаж информировали диспетчеры. После первой неудачной попытки, командир принял решение снова зайти на полосу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666788" frameborder="0"></iframe> После тушения самолета в Сочи.

За несколько секунд до касания земли, борт резко ускорился, что зафиксировали бортовые самописцы. Причиной тому стал резкий порыв ветра, который сменил направление и из бокового превратился в попутный. Из-за этого борт перелетел полосу на расстояние около километра. Экипаж не решился уходить на очередной круг и продолжил посадку. Оценку действий пилотов и диспетчеров даст специальная комиссия.

В то же время МАК пока воздерживается от официальных комментариев о причинах инцидента.

- Межгосударственный авиационный комитет никакой информации о причине авиационного происшествия с Боинг-737 в Сочи не давал. Комиссия продолжает работу. Вся официальная информация о ходе и результатах расследования будет публиковаться на официальном сайте МАК, - ответили на запрос “КП-Кубань” в пресс-службе комитета.

Помимо расследования МАК идут проверки Ространснадзора в авиакомпании “ЮТэйр”, аэропорту Сочи и в Черноморском центре организации воздушного движения.

Расследованием уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей занимается центральный аппарат СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666787" frameborder="0"></iframe> В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

Напомним, что на борту Boeing, который следовал из Москвы в Сочи находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы.

На месте инцидента от сердечного приступа скончался руководитель комплексной смены Международного аэропорта Сочи Владимир Бегиян.

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