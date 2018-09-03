2018-09-03T11:10:59+03:00
Общество

ЧП с самолетом в Сочи: сотрудника аэропорта, спасавшего людей, наградят орденом Мужества

У Владимира Бегияна не выдержало сердце, когда он вытаскивал людей из горящего лайнера
Юлия ДУБИНА
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Фото: aviaforum.ruФото: aviaforum.ru
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Утром 1 сентября в Сочи случилась трагедия - самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, летевший из Москвы, при посадке скатился в реку и загорелся.

Около трех часов ночи он начал совершать посадку, однако закончить маневр благополучно не удалось. Всему виной - сложные погодные условия. В эту ночь в Сочи действовало штормовое предупреждение. На небе сверкали молнии.

Из-за сильного ветра пилоты не могли совершить посадку и уходили на второй круг. Какое-то время они петляли вблизи аэропорта, но потом все же приняли решение посадить самолет.

В ЧП пострадали 18 человек, в том числе и трое детей. Единственным погибшим стал сотрудник аэропорта – руководитель комплексной смены Международного аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Он вместе со спасателями помогал пассажирам выбраться из самолета. Однако выбраться самому ему не удалось. У Владимира не выдержало сердце.

Самолет в Сочи не может приземлится из-за погоды.

Мужчина проработал в воздушной гавани 33 года. Он прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта.

Владимира Бегияна наградят орденом Мужества. Фото:социальные сети

Владимира Бегияна наградят орденом Мужества. Фото:социальные сети

Его много раз отмечало грамотами руководство аэропорта, администрация города и края.

Вчера руководством аэропорта было принято решение о выплате денежной суммы. Она состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка.

В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

- Международный аэропорт Сочи инициировал награждение Владимира Бегияна Орденом Мужества. Международным аэропортом Сочи подготовлены документы для рассмотрения Министерством транспорта Российской Федерации о награждении руководителя комплексной смены Владимира Бегияна орденом Мужества посмертно, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Руководство предприятия уже выразило соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна.

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