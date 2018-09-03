ЧП с самолетом в Сочи: сотрудника аэропорта, спасавшего людей, наградят орденом Мужества

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-03T11:10:59+03:00

У Владимира Бегияна не выдержало сердце, когда он вытаскивал людей из горящего лайнера

Изменить размер текста: A A

Утром 1 сентября в Сочи случилась трагедия - самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, летевший из Москвы, при посадке скатился в реку и загорелся.

Около трех часов ночи он начал совершать посадку, однако закончить маневр благополучно не удалось. Всему виной - сложные погодные условия. В эту ночь в Сочи действовало штормовое предупреждение. На небе сверкали молнии.

Из-за сильного ветра пилоты не могли совершить посадку и уходили на второй круг. Какое-то время они петляли вблизи аэропорта, но потом все же приняли решение посадить самолет.

В ЧП пострадали 18 человек, в том числе и трое детей. Единственным погибшим стал сотрудник аэропорта – руководитель комплексной смены Международного аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Он вместе со спасателями помогал пассажирам выбраться из самолета. Однако выбраться самому ему не удалось. У Владимира не выдержало сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666792" frameborder="0"></iframe> Самолет в Сочи не может приземлится из-за погоды.

Мужчина проработал в воздушной гавани 33 года. Он прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта.

Владимира Бегияна наградят орденом Мужества. Фото:социальные сети

Его много раз отмечало грамотами руководство аэропорта, администрация города и края.

Вчера руководством аэропорта было принято решение о выплате денежной суммы. Она состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666787" frameborder="0"></iframe> В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

- Международный аэропорт Сочи инициировал награждение Владимира Бегияна Орденом Мужества. Международным аэропортом Сочи подготовлены документы для рассмотрения Министерством транспорта Российской Федерации о награждении руководителя комплексной смены Владимира Бегияна орденом Мужества посмертно, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Руководство предприятия уже выразило соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир Boeing, выкатившегося в реку в Сочи: Взрыва не произошло только благодаря ливню

Алексей Кравцов, пассажир рейса UT579, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи и при посадке выкатился в реку, рассказал подробности происшествия. По его словам, взрыва удалось избежать благодаря ливню, который унес протекшее топливо. Пожар произошел рядом с самолетом, а не на борту. (подробности)

МАК и СК начали расследование ЧП с пассажирским Boeing в аэропорту Сочи

- Пассажирский борт, совершавший рейс UT-579 из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали не менее 18 пассажиров.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - сообщили в пресс-центре МАК (читайте далее)