В Сочи восстановят мост через реку Чахцуцыр

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-18T18:40:11+03:00

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В Сочи мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка восстановят в течение месяца. Это на встрече с жителями Адлерского района озвучил депутат Госдумы Константин Затулин.

- Он рассказал о сроках проведения работ на путепроводе и оползневом участке дороги на улице Пензенской в селе Бесстужевское. Мост планируют отремонтировать в течение месяца, а противооползневые и дорожные работы начнутся в ближайшие две недели, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, на Кубани после реконструкции открыли пешеходный мост через реку Анапку. Водолазы расчистили дно под мостом и извлекли из воды много мусора: металлических труб, обломков бетонных плит. После очистки рабочие снова установили пешеходный мост, заметно улучшив его.

В Сочи после сильного ливня вновь рухнул мост

Происшествие случилось утром в четверг, 6 декабря, в селе Нижняя Шиловка Адлерского района. В городе-курорте шел сильный ливень, во время которого вновь обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр. Сама конструкция была временная, ее возвели недавно для временного передвижения машин после ЧП две недели назад. (Читать далее)

В Сочи после сильного ливня вновь рухнул мост.

ИСТОЧНИК KP.RU