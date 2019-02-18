2019-02-18T18:40:11+03:00
Общество

В Сочи восстановят мост через реку Чахцуцыр

Об этом рассказал депутат Константин Затулин [Видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи восстановят мост через реку ЧахцуцырВ Сочи восстановят мост через реку ЧахцуцырФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Сочи мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка восстановят в течение месяца. Это на встрече с жителями Адлерского района озвучил депутат Госдумы Константин Затулин.

- Он рассказал о сроках проведения работ на путепроводе и оползневом участке дороги на улице Пензенской в селе Бесстужевское. Мост планируют отремонтировать в течение месяца, а противооползневые и дорожные работы начнутся в ближайшие две недели, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, на Кубани после реконструкции открыли пешеходный мост через реку Анапку. Водолазы расчистили дно под мостом и извлекли из воды много мусора: металлических труб, обломков бетонных плит. После очистки рабочие снова установили пешеходный мост, заметно улучшив его.

В Сочи после сильного ливня вновь рухнул мост

Происшествие случилось утром в четверг, 6 декабря, в селе Нижняя Шиловка Адлерского района. В городе-курорте шел сильный ливень, во время которого вновь обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр. Сама конструкция была временная, ее возвели недавно для временного передвижения машин после ЧП две недели назад. (Читать далее)

В Сочи после сильного ливня вновь рухнул мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на дороге сбили полицейского
Сумма контрактов на форуме в Сочи составила 1 триллион рублей
Мэр Краснодара представил двух новых замов
Кубанский спортсмен стал победителем зимнего Кубка Европы по теннису
В Анапе готовятся к летнему сезону
В Сочи полицейский на Hyundai Accent наехал на 10-летнюю девочку
В Краснодаре трамвай раскрасили в цвета «Кубани»
В Новороссийске задержали мужчину, который грабил одиноких женщин
В Краснодарском крае стартовала «Неделя мужского здоровья»
Под Анапой машина попала в аварию и повисла на дереве
В Краснодаре назначили нового директора департамента и главу Калининского сельского округа
На Кубани 16-летний подросток влетел на машине в отечественную легковушку
«Ростелеком» создаст в Сочи систему умного города
Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Гедзь Алексей Алексеевич
Жители Краснодара выберут зеленые зоны для благоустройства в 2020 году
В Динском районе мужчина избил знакомую до смерти
На Кубани разыскивают парня из Астрахани
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
В Славянском районе задержали мошенницу, которая пользовалась чужой банковской картой
В Тимашевске состоялся митинг КПРФ против ухудшения жизни граждан
В Лабинском районе задержали подозреваемого в серии краж из магазинов