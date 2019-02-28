Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели кореновского солдата в Воронежской области

СЕГОДНЯ 18:27 2019-02-28T18:40:30+03:00

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На полигоне «Погоново» в Воронежской области, где погиб 19-летний Степан Цымбал, побывали представители федерального СК России. Специалисты ведомства назначили ряд экспертиз.

- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно проверить все возможные версии произошедшего, - сообщают в ведомстве. - Важно исследовать роль командования части, выяснить, какие отношения были у погибшего с сослуживцами, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Сейчас СО СК по Воронежскому гарнизону расследует уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, о гибели молодого человека на полигоне «Погоново» в Воронежской области стало известно 11 февраля. Ранним утром отцу Степана Александру позвонил командир части и сообщил, что у сына остановилось сердце. Эту версию поддерживали и в Западном военном округе. Вот только в постановлении о возбуждении уголовного дела было написано, что парня нашли сидящим в палатке на полу, ноги и руки его были вытянуты и связаны скотчем. А на голове был одет пакет, обмотанный по шее клейкой лентой. Лишь спустя неделю после смерти семья погибшего солдата получила извинения... заказным письмом.

ИСТОЧНИК KP.RU