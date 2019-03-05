Кубанские следователи изъяли у полиции материала о стрельбе подростка в сверстников

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-05T18:13:04+03:00

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Сегодня появилась информация о произошедшем 4 марта 2019 года в станице Ахтанизовской инциденте с участием несовершеннолетних. В результате 15-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в сверстников. ЧП произошло вне территории школы, 5 несовершеннолетних получили повреждения, не угрожающие их жизни. По имеющейся информации мальчик воспитывается в неполной семье и состоял на внутришкольном учете.

- В связи с общественным резонансом, а также с информацией о вымогательстве несовершеннолетним денежных средств у школьников, следственное управлениее инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материалов и передаче их для дальнейшего рассмотрения в органы регионального управления СКР. Также дадут оценку действиям (бездействию) органов профилактики, опеки и попечительства и лиц, осуществлявших контроль за несовершеннолетним.

Напомним, на Кубани восьмиклассник принес в школу пистолет и ранил пятерых подростков.

При этом мать стрелка уверяет, что у ее сына также имеются ранения от пневматики.

ИСТОЧНИК KP.RU