Жизнь онлайн: В вольерах переднеазиатских леопардов в Сочи установят камеры

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-12T13:43:54+03:00

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За краснокнижными пушистыми можно будет наблюдать круглосуточно. Камеры в ближайшее время установят в вольерах Центра восстановления леопарда на Кавказе. Здесь хищников готовят к жизни в дикой природе. Именно из их «квартир» и будет вестись трансляция.

Стоит сказать, это первый проект, который позволит следить за жизнью стоящих на грани исчезновения переднеазиатских леопардов.

Как говорят исследователи центра, отслеживание необходимо в первую очередь для научного анализа. Ученые смогут получить новую информацию о том, как хищники ведут себя во время кормления, охоты, игр, разведения, как реагируют на человека, своих сородичей и других животных. Кроме того, ученые смогут узнать, какие повседневные привычки и повадки отличают одного леопарда от другого. Все это позволит разработать оптимальные программы подготовки котят к выпуску.

- Когда-то этот вид имел огромный ареал обитания, населяя, в том числе, и горные районы российского Кавказа. Однако из-за браконьерства переднеазиатские леопарды практически вымерли, - рассказала генеральный директор АНО «Центр природы Кавказа» Рената Шюшайте. - Их место в природной экосистеме заняли волки, популяция которых бесконтрольно растет, нанося ущерб сельскому хозяйству в регионе.

Сейчас российские экологи, в числе которых и «Центр природы Кавказа», пытаются помочь переднеазиатским леопардам выжить.

- Мы надеемся, что трансляция, которая уже в ближайшем будущем станет доступной, напомнит каждому об ответственности перед окружающим нас миром, – добавила Рената Шюшайте.

Напомним, в феврале 2019 года от рук браконьеров погиб один из трех первых леопардов, выпущенных в дикую природу из сочинского питомника. Килли убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей. А в январе 2018 года самка леопарда Виктория погибла в горах Сочи после неудачной охоты.

Сегодня в дикой природе российского Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда. Это товарищ Килли - Ахун, который живет в Кавказском заповеднике, Волна и Эльбрус, обитающие в Осетии, а также Артек, бегающий сейчас в районе Адыгеи.

В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных. Отправиться на волю они могут уже летом 2020 года. Правда, теперь специалисты центра хотят предусмотреть дополнительные риски. Быть может, их даже научат обитать на определенной территории, где за ними могут следить ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU