2019-04-16T09:47:56+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет первый тур чемпионата России по регби-7

Соревнования состоятся 20 и 21 апреля
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В кубанской столице пройдет первый тур чемпионата России по регби-7. Всероссийские соревнования состоятся 20 и 21 апреля.

В этом сезоне чемпионат разбит на четыре тура. Первый из них пройдет на стадионе «Труд».

- Встретятся 12 команд: «Кубань», «Красный Яр», «Слава», «Металлург», «Нарвская Застава», «Булава», «Локомотив», «Енисей-СТМ», «Стрела», «ВВА-Подмосковье», «ВВА-Дубль» и сборная Краснодарского края, которая заменила снявшуюся казанскую «Энергию», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Второй тур чемпионата России также состоится в Краснодаре, только уже 27 и 28 апреля. Завершатся соревнования в конце лета. Заключительный тур пройдет в Пензе, а 16-17 августа финальные игры примет Красноярск.

Напомним, кубанские спортсменки выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу. Они уступили представительницам из Санкт-Петербурга. Участие в соревнованиях принимали 20 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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