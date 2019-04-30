В Анапе возбудили уголовное дело против депутата городского совета

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-30T17:37:25+03:00

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В отношении одного из депутатов городского совета Анапы возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.

- Как установило следствие, в декабре 2013 года народный избранник решил построить на земельном участке своей матери дом. Он получил от нее разрешение на возведение частного домовладения, но по факту возвел многоквартирное строение высотой в 4 этажа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С декабря 2013 года по август 2015 года злоумышленник реализовывал квартиры и помещения, указывая в договоре купли-продажи явно заниженную стоимость. В результате, депутат вместе с матерью получили незаконный доход в размере более 9 млн рублей. Сейчас расследование уголовных дел в отношении подозреваемых продолжается.

Напомним, ранее в Тихорецке задержали 36-летнюю жительницу Краснодара и ее 18-летнего сына, которые обманывали пенсионеров. Они представлялись работниками газовой службы и продавали приборы по цене от 3 до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU