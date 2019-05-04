Появилось видео с места аварии, в которой погибли комики Stand Up

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-04T15:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В жутком ДТП на Кубани погибли 5 человек, в том числе и комики Stand Up из Майкопа, участники юмористических проектов на ТНТ Денис Маловичко и Елена Зуева.

На трассе около станицы Рязанской столкнулись два автомобиля Huyndai, после чего загорелись. Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, как огнем объяты обе машины.

По последним данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу 60-летнего водителя Hyundai Accent, он остался жив. Водитель и три пассажира Hyundai Verna погибли на месте, еще одни пассажир этого авто сейчас находится в больнице. Преположительно, погибшие были попутчиками сервиса BlaBlaCar.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="462" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706737" frameborder="0"></iframe> ДТП на Кубани, жертвами которого стали пять человек.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более человек»,

ИСТОЧНИК KP.RU