Появилось видео с места аварии, в которой погибли комики Stand Up
В жутком ДТП на Кубани погибли 5 человек, в том числе и комики Stand Up из Майкопа, участники юмористических проектов на ТНТ Денис Маловичко и Елена Зуева.
На трассе около станицы Рязанской столкнулись два автомобиля Huyndai, после чего загорелись. Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, как огнем объяты обе машины.
По последним данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу 60-летнего водителя Hyundai Accent, он остался жив. Водитель и три пассажира Hyundai Verna погибли на месте, еще одни пассажир этого авто сейчас находится в больнице. Преположительно, погибшие были попутчиками сервиса BlaBlaCar.
ДТП на Кубани, жертвами которого стали пять человек.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более человек»,
ИСТОЧНИК KP.RU
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