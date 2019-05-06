В Краснодаре заменили баннер ко Дню победы

СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-06T07:44:43+03:00

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В центре краевой столицы на «здании с часами» появился новый баннер к 9 Мая. Его повесили на смену предыдущему, который вызвал возмущение горожан.

Напомним, на постере был нарушен порядок расположения госнаград на кителе ветерана, искажено Знамя Победы. Также ордена Красной Звезды и Красного Знамени создатели плаката повесили на грудь ребенка, которого обнимает фронтовик.

Фото: typodar

- У этой открытки заезженная стилистика, убогая композиция из штампов, автор не знал что за праздник и не придумал никакого слогана, поэтому просто написал в углу «С праздником!». Ну а главное - он «отзеркалил» ветерана, наплевав на порядок ношения госнаград, что говорит о его безграмотности. Кроме того, он невнимателен и неакуратен, так как вместе с ветераном проделал тоже самое с символикой знамени Победы у него над головой, - написали в соцсетях возмущенные краснодарцы по поводу старого плаката.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, неточности были допущены в типографии, а обнаружились они только при монтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU